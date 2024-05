Playoffs in der NBA New York Knicks gewinnen, Wembanyama bester Rookie Stand: 07.05.2024 07:19 Uhr

Isaiah Hartenstein ist mit den New York Knicks erfolgreich ins Viertelfinale der NBA-Playoffs. Victor Wembanyama erhielt eine besondere Auszeichnung.

Die New York Knicks, das Team um den deutschen Center Isaiah Hartenstein, gewannen am Montag (6.5.2024; Ortszeit) dank des einmal mehr überragenden Jalen Brunson mit 121:117 in Spiel eins gegen die Indiana Pacers. Vier Siege sind in der Best-of-seven-Serie nötig, um in die Runde der letzten Vier einzuziehen.

Hartenstein kam in 36 Minuten auf 13 Punkte, dazu sammelte er sechs Rebounds und vier Assists. Kurz vor der Pause verwandelte der 26-Jährige einen Wurf von der Mittellinie.

Im Mittelpunkt aber stand Teamkollege Brunson: Der Point Guard lief im letzten Viertel heiß, 21 seiner 43 Zähler erzielte der US-Amerikaner im Schlussabschnitt. Brunson gelangen damit im vierten Playoff-Spiel in Folge mindestens 40 Punkte. Das hatten zuvor lediglich Jerry West (1965), Bernard King (1984) und Michael Jordan (1993) geschafft.

"Was auch immer wir von ihm brauchen, er wird es uns geben" , sagte Knicks-Trainer Tom Thibodeau über Brunson: "Was ich an ihm liebe, ist, dass er sich nur für das Team einsetzt."

Die zweite Partie zwischen den Knicks und den Pacers findet in der Nacht zu Donnerstag (2 Uhr MEZ) statt.

Timberwolves zu stark?

Titelverteidiger Denver Nuggets steht dagegen schon unter Druck. Das Team um den zweimaligen MVP Nikola Jokic verlor beim 80:106 auch die zweite Partie in der eigenen Halle gegen die Minnesota Timberwolves.

Karl-Anthony Towns und Anthony Edwards spielten bei Minnesota mit jeweils 27 Punkten groß auf. Der Serbe Jokic kam auf 16 Zähler, 16 Rebounds und acht Assists. Die kommenden beiden Spiele finden bei den Timberwolves statt.

Wembanyama mit 100 Prozent Zustimmung gewählt

Victor Wembanyama ist derweil in der NBA als bester Neuling der Saison ausgezeichnet worden. Der 20 Jahre alte Franzose bekam 99 von 99 Stimmen für den ersten Platz und ist damit der erst sechste NBA-Debütant, dem das gelungen ist.

Wembanyama stellte in seiner ersten Saison als Profi der San Antonio Spurs zwar keinen Rekord in einer der wichtigsten Statistik-Kategorien auf, hatte im Schnitt aber Werte über alle Kategorien hinweg, die ihresgleichen suchen.

Der 2,24 Meter große Sportler kam durchschnittlich auf 21,4 Punkte, 10,6 Rebounds, 3,9 Vorlagen, 3,6 Blocks und 1,2 geklaute Bälle in jeder Partie. "Das bedeutet mir viel", sagte er bei der Bekanntgabe des Wahlergebnisses im US-Fernsehen.

Stimmberechtigt sind ausgewählte Journalisten. Auf Rang zwei kam Chet Holmgren von den Oklahoma City Thunder, Dritter wurde Brandon Miller von den Charlotte Hornets.