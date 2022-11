NBA Utah beendet kurze Erfolgsserie der Lakers Stand: 05.11.2022 08:59 Uhr

Beim Klettern aus dem Tabellenkeller der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA wurden die Los Angeles Lakers von den Utah Jazz jäh am Freitag (04.11.2022/Ortszeit) gestoppt.

Nach zuletzt zwei Siegen in Serie unterlag das Team um Superstar LeBron James gegen Utah mit 116:130 (62:75) und ist damit mit zwei Siegen bei sechs Niederlagen weit von den eigenen Ansprüchen entfernt.

Die Jazz überraschen weiter

James kam auf 17 Punkte und zehn Rebounds, für die Jazz war der Finne Lauri Markkanen mit 27 Punkten und 13 Rebounds besonders stark. Utah hat nun sieben Siege und drei Niederlagen auf dem Konto und ist weiterhin eines der Überraschungsteams der Liga.

Ohne Irving - Brooklyn Nets siegen klar

Die genau wie die Lakers sehr ambitionierten, aber schwach gestarteten Brooklyn Nets feierten einen Kantersieg über die Washington Wizards und verbessern ihre Bilanz auf 3:6. Die Nets siegten mit 128:86 (69:57) und hatten in Superstar Kevin Durant mit 28 Punkten, elf Assists und neun Rebounds den alles überragenden Mann auf dem Feld.

Kyrie Irving fehlte indes, der Spielmacher ist von den Nets für mindestens fünf Spiele suspendiert, weil er es versäumt hatte, sich nach der Verbreitung eines als unter anderem antisemitisch kritisierten Films klar vom Antisemitismus zu distanzieren.

Doncic schon wieder bärenstark

Luka Doncic führte die Dallas Mavericks zu einem 111:110 (62:57)-Heimerfolg über die Toronto Raptors. Der slowenische Topspieler erzielte 35 Punkte und hat damit in jedem seiner ersten acht Saisoneinsätze die Marke von 30 Zählern erreicht. In der NBA-Historie war dies bislang nur Wilt Chamberlain in der Saison 1959/60 geglückt. Der deutsche Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber blieb mit zwei Punkten unauffällig.

Mit Isaiah Hartenstein war auch der zweite deutsche Spieler am Freitagabend im Einsatz erfolgreich. Mit den New York Knicks fuhr der 24-Jährige einen 106:104 (58:53)-Auswärtserfolg gegen die Philadelphia 76ers ein. Dabei legte Hartenstein acht Punkte und zehn Rebounds auf. Die Gäste holten im Schlussviertel einen Zwölf-Punkte-Rückstand auf und fügten dem kriselnden Top-Team die sechste Saisonniederlage zu.