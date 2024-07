87 Millionen Dollar für drei Jahre laut US Medien Hartenstein bekommt Monster-Vertrag bei OKC Stand: 02.07.2024 15:36 Uhr

Isaiah Hartenstein bekommt den Lohn für eine starke Saison in der NBA bei den New York Knicks und stößt mit einem neuen Monster-Vertrag bei Oklahoma City Thunder in die Dimensionen eines Dirk Nowitzki vor.

Deutschlands Basketballer sind seit Montag im Trainingslager und haben die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele begonnen. Als amtierender Weltmeister gehört Deutschland zu den Medaillenanwärtern, neben der Allstar-Auswahl aus den USA und Gastgeber Frankreich.

ESPN: 87 Millionen Dollar für Hartenstein bei OKC

Wie gut aufgestellt das DBB-Team ist, kann man auch daran ablesen, dass ein Topspieler und NBA-Profi wie Isaiah Hartenstein es noch nicht einmal in den Kader geschafft hat. Nach übereinstimmenden US-Medienberichten, darunter der immer gut informierte ESPN-Reporterguru Adrian Wojnarowski, wird Hartenstein von den New York Knicks zu Oklahoma City Thunder wechseln und dort einen Dreijahresvertrag unterschrieben, der ihm insgesamt 87 Millionen Dollar einbringen wird.

Damit dürfte der 26-Jährige, auf das Jahresgehalt bezogen, sogar zum bestbezahlten aktiven deutschen Sportler aufsteigen, wie die "Bild"-Zeitung vermeldete. Von den deutschen Spielern in der NBA hatte zuvor nur Dirk Nowitzki einen Deal mit einem höherem Gehaltsvolumen.

In jedem Fall ist es ein Monster-Vertrag, mit dem Hartenstein auch gleich liebevoll aufgezogen wurde, von seinem bisherigen Mitspieler Josh Hart: " Zay, du bist für mich gestorben, ich konnte dich eh nie ausstehen. Aber Glückwunsch zu einem Sack voller Geld ", schrieb Hart bei Social Media.

Abschied nach zwei Jahren von den New York Knicks

Von seinem Team hat Hartenstein sich bereits via Instagram verabschiedet, mit einem Schwarz-Weiß-Bild im Knicks-Trikot: " Danke NYC, dass ihr meine Familie aufgenommen habt. Es war eine unvergleichliche Zeit. New York wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben ."

In den zwei Spielzeiten im Madison Square Garden hat sich Hartenstein, als Sohn eines deutschen College-Basketballers in Oregon zur Welt gekommen und in Quakenbrück zum Profispieler gereift, zu einem der besten Spieler auf seiner Position entwickelt. In der abgelaufenen Saison gehörte er bei den Knicks zu den absoluten Leistungsträgern. Im Schnitt stand Hartenstein 25 Minuten auf dem Feld, kam auf 7,8 Punkte und 8,3 Rebounds pro Spiel.

Liebling der Fans im Madison Sqaure Garden - und von Shaq

Vor allem für seinen Kampfgeist und die Arbeit unter den Körben lernten ihn die Fans in New York zu lieben. Und auch die Expertenprominenz bei den TV-Sendern: Shaquille O’Neal hob während der Playoffs immer wieder die Leistungen von Hartenstein hervor.

Hartenstein hatte einen bedeutenden Anteil daran, dass es die Knicks nach einer langen Durststrecke von 24 Jahren erstmals wieder ins Conference-Finale schafften. In den Playoffs hatte er gleich mehrere starke Auftritte. Im Halbfinalspiel fünf gegen die Pacers schnappte sich Hartenstein 17 Rebounds, darunter 12 am offensiven Brett, damit egalisierte er die 30 Jahre alte Playoff-Bestmarke bei den Knicks.

Gerade Offensiv-Rebounds sind so wertvoll, weil sie einer Mannschaft eine zweite Chance bietet, Punkte zu erzielen, was sich in der Summe bemerkbar macht: In besagtem Rekordspiel von Hartenstein gegen die Pacers erzielten die Knicks 26 sogenannter "Second-Chance-Points".

Hartenstein begehrt - "perfect fit" für OKC

Mit seinen konstant guten Zahlen am Brett ist Hartenstein, der zum Ende der Saison Free Agent wurde, zu einem der begehrtesten Rollenspieler auf dem Markt geworden. Und damit wohl auch zu teuer für die Knicks, Oklahoma City dagegen hatte offenbar noch genug "Cap Space", die Thunder zahlen dem 2,16-Meter-Mann künftig gerne 29 Millionen Dollar pro Jahr. OKC war in der regulären Saison die Nummer eins in der Western Conference, gehörte aber zu den schwächsten Rebound-Teams der NBA.

Hartenstein könnte nun also das entscheidende Puzzleteil sein, um die Thunder zu einem echten Titelanwärter zu machen. Der Reporter der Lokalzeitig "Oklahoman" feierte ihn zur Begrüßung als "perfect fit", als "perfekte Verstärkung" Für den früheren Nationalspieler ist Oklahoma City die fünfte Station in der NBA, Anführer des jungen Teams von OKC ist Shai Gilgeous-Alexander, der in der Vorsaison bei der Wahl zum wertvollsten Spieler (MVP) der Saison 2023/24 Zweiter wurde.

Klay Thompson wohl künftig neben Maxi Kleber bei den Mavs

Gute Nachrichten gab es auch für einen weiteren deutschen NBA-Profi, Maxi Kleber von den Dallas Mavericks: Nach ESPN-Informationen wird sich Klay Thompson den Mavs anschließen. Der Superstar und vierfache NBA-Champion, über Jahre zweitwichtigster Schütze neben Steph Curry bei den Golden State Warriors, soll bei den Mavs 50 Millionen Dollar in drei Jahren verdienen. Auch dies verdeutlicht die Dimensionen, in denen Isaiah Hartenstein inzwischen in der NBA unterwegs ist.