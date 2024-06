Vater und Sohn in der NBA LA Lakers draften Bronny James Stand: 28.06.2024 09:03 Uhr

Bei den Los Angeles Lakers könnten bald Vater und Sohn James Basketball-Geschichte schreiben.

Das Team aus Kalifornien wählte beim NBA-Draft in der Nacht zum Freitag mit dem 55. Pick in der 2. Runde den Sohn von LeBron James, Bronny (19). Erstmals könnte damit in der besten Basketball-Liga der Welt ein Vater- Sohn-Duo auf dem Feld stehen. Vater LeBron spielt seit 2018 für die Lakers, gehört auch mit 39 Jahren noch zu den besten Korbjägern der Welt.

Bronny trotz mäßiger College-Statistiken gedraftet

" Vermächtnis " schrieb LeBron James nach der Wahl seines Sohnes in Großbuchstaben bei Instagram. Der Superstar postete ein gemeinsames Foto mit Bronny im Kindesalter. LeBron James hatte es schon häufiger als großes Ziel bezeichnet, vor dem Karriereende noch einmal mit seinem Sohn in der NBA gemeinsam auf dem Feld zu stehen. "Das ist ein historischer Moment" , sagte Lakers-Legende Magic Johnson.

Der 19 Jahre alte Bronny war im Juli vergangenen Jahres wegen eines Herzstillstands zusammengebrochen und ins Krankenhaus gebracht worden. Wenige Tage später durfte er die Klinik wieder verlassen, ein angeborener Herzfehler wurde seinerzeit diagnostiziert. Im Dezember kehrte James-Junior dann zurück in den College-Basketball, spielt aber keine so richtig gute Saison mit nur 4,8 Punkten pro Spiel.

Es war deshalb offen, ob der junge James überhaupt ausgewählt werden würde. Während LeBron im Sommer für die USA bei den Olympischen Spielen in Paris auflaufen wird, muss sich Sohn Bronny über die NBA Summer League in Las Vegas für einen endgültigen Kaderplatz empfehlen.

Deutscher Ariel Hukporti im Kader der Knicks

Der deutsche Basketballer Ariel Hukporti wurde als letzter Spieler der zweiten Runde von den Dallas Mavericks an Position 58 gedraftet, sogleich wurde allerdings ein Trade zu den New York Knicks um Isaiah Hartenstein vollzogen. Der in Stralsund geborene Center spielte zuletzt in Australien bei Melbourne United und erzielte in 28 Spielen durchschnittlich 8,4 Punkte. Hukporti ist als erster Spieler mit togolesischer Abstammung für die NBA gedraftet worden. In der ersten Runde war mit Tristan Da Silva bereits ein weiterer in Deutschland geborener Spieler ausgewählt worden.