Topspiel in der NBA "Cavs" stoppen City Thunder im Duell der Serienteams Stand: 09.01.2025 07:51 Uhr

Das Aufeinandertreffen der aktuell besten Teams der NBA wurde zu einem Spektakel - mit dem besseren Ende für die Cleveland Cavaliers gegen die Oklahoma City Thunder.

15-mal hatte die Mannschaft um den deutschen Center Isaiah Hartenstein gewonnen, doch diese Serie riss in der Nacht zum Donnerstag (09.01.2025) in Cleveland, das seinerseits den elften Erfolg hintereinander in der nordamerikanischen Profiliga landen konnte. Die "Cavs" bleiben damit das bisher erfolgreichste Team der NBA-Saison, sie verbesserten ihre Bilanz auf 32 Siege und vier Niederlagen, "OKC" steht nun bei 30:6-Erfolgen.

Wiedersehen in einer Woche

Shai Gilgeous-Alexander war mit 31 Punkten der erfolgreichste Thunder-Werfer, starke Gesamtleistungen zeigten auch Hartenstein (18 Punkte, elf Rebounds, acht Assists) und Jalen Williams mit 25 Zählern, neun Assists und drei Steals. Die Cavaliers glänzten zum wiederholten Male als Kollektiv, sieben Akteure punkteten zweistellig, Jarrett Allen mit 25 Zählern am besten.

30-mal hatte die Führung in dem Spitzenspiel den Besitzer gewechselt, ehe sich Cleveland in der Schlussphase ein wenig absetzen konnte. In den USA wird nun auf das nächste Duell der beiden Topteams hingefiebert - schon nächste Woche Donnerstag (16.01.2025/Ortszeit) bekommen die City Thunder die Gelegenheit zur Revanche.

Theis' Pelicans wieder auf der Verliererstraße

Unterdessen scheint das kurze Zwischenhoch der New Orleans Pelicans mit dem deutschen Weltmeister Daniel Theis bereits wieder vorbei zu sein. Die Pelicans verloren ihr Heimspiel gegen die Portland Trail Blazers mit 100:119. Es war die zweite Niederlage in Folge für New Orleans, nachdem das Team zuvor mit zwei Siegen in Serie kurz für Aufsehen gesorgt hatte.

Theis kam wie gewohnt rund ein Drittel des Spiels zum Einsatz und erzielte sechs Punkte. Zudem sicherte er sechs Rebounds. Punktbester Spieler der Partie war Deni Avdija von den Trail Blazers mit 26 Zählern.