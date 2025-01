Niederlage gegen Miami Warriors frustrieren die eigenen Fans Stand: 08.01.2025 08:33 Uhr

Die Golden State Warriors mussten in der NBA gegen die Miami Heat wieder einen Rückschlag hinnehmen, bei den Fans machte sich Frust breit.

Die Warriors um Steph Curry und Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder verloren am Dienstagabend (07.01.2025, Ortszeit) in eigener Halle mit 98:114 gegen die kriselnden Miami Heat, die auch in San Francisco ohne ihren suspendierten Star Jimmy Butler antraten.

Für die Warriors war es die zweite Heimniederlage in Folge, wie schon bei der 99:129-Klatsche gegen Sacramento verließen einige Fans die Arena vorzeitig, die Warriors wurden mit Buhrufen verabschiedet. Auch Superstar Curry konnte den nächsten Rückschlag nicht verhindern, obwohl er mit 31 Punkten bester Werfer der Partie war und kurz vor der Halbzeit einen seiner berühmten Dreier aus mehr als zehn Metern Entfernung versenkte.

Für Dennis Schröder war es bereits die siebte Niederlage im elften Spiel seit seinem Wechsel nach San Francisco, Schröder kam gegen Miami auf fünf Punkte, zudem steuerte er sieben Assists und drei Rebounds bei. Die Warriors liegen derzeit auf Rang zehn in der Western Conference und müssen um den Einzug in die Playoffs bangen.

Kleber und Mavericks beenden Pleiten-Serie

Maximilian Kleber beendete derweil die Pleiten-Serie mit den Dallas Mavericks. Das Team aus Texas setzte sich nach fünf Niederlagen in Serie mit 118:97 gegen die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James durch. Kleber steuerte je fünf Punkte und Assists sowie drei Rebounds bei.

Luka Doncic und Kyrie Irving, die beiden besten Scorer der Mavs, fehlten dabei weiter verletzt, dafür übernahmen Quinten Grimes (26 Punkte, 9 Rebounds) und P.J. Washington (22, Punkte, 8 Rebounds) Verantwortung bei den Mavs.

Während Dallas in der Western Conference auf Rang fünf liegt, rangiert Weltmeister Daniel Theis mit den New Orleans Pelicans weiter am Tabellenende. Das Schlusslicht verlor mit 97:104 gegen die Minnesota Timberwolves und kassierte die bereits 30. Niederlage im 37. Spiel. Theis kam dabei auf drei Punkte, zwei Assists und acht Rebounds.