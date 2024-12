Schwere Verletzungen bei Moritz und Franz Verletzungen stoppen Orlandos Wagner-Festspiele Stand: 23.12.2024 19:10 Uhr

Moritz und Franz Wagner sind mittlerweile die Posterboys des deutschen Basketballs. Nun sind beide (schwer) verletzt. Was bedeutet das für die Brüder, die Orlando Magic und die Nationalmannschaft?

Franz Wagner schlug die Hände vor dem Gesicht zusammen, ließ sich am Spielfeldrand in seinen Sitz fallen und das Wort, das man ihm von den Lippen ablesen konnte, fing ziemlich sicher mit "F" an und endete mit "uck". Gerade war sein Bruder Moritz im ersten Viertel des NBA-Spiels der Orlando Magic gegen die Miami Heat mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden gegangen und hielt sich das linke Knie.

Wer schon einmal gesehen oder erlebt hat, wie ein Riss des vorderen Kreuzbands ungefähr aussieht, der konnte schon an diesem 21. Dezember erahnen, wie die Diagnose ausfallen würde. Am Tag darauf kam dann auch die bittere Gewissheit: Kreuzbandriss, Saisonaus.

Bauchmuskelriss bei Franz Wagner - Comeback womöglich im Februar?

Dass Bruder Franz, der genau wie Moritz bisher eine hervorragende Saison spielt, aber diese Szene so genau sehen konnte und nicht selbst damit beschäftigt war, sich freizulaufen, liegt daran, dass auch er seit etwas über zwei Wochen verletzungsbedingt ausfällt. Bei ihm lautete die Diagnose Anfang Dezember: Riss der schrägen Bauchmuskulatur. Wann er wieder Basketball spielen können wird, ist aktuell noch unklar, mit einer Rückkehr noch in der laufenden Saison ist aber definitiv zu rechnen.

Als "Blaupause" für das Comeback können sich Franz Wagner und die Magic an einem Teamkollegen orientieren: Paolo Banchero, neben Franz der wichtigste Spieler im Team, hatte sich die gleiche Verletzung Ende Oktober zugezogen. Banchero trainiert mittlerweile wieder und könnte, so vermuten Insider, schon bald zurückkommen. Gut zwei Monate Ausfallzeit würde das bedeuten - Franz könnte also ungefähr nach dem All-Star-Wochenende Mitte Februar wieder für die Magic spielen und somit in die letzten zwei Monate der Saison und den Endspurt um die Playoff-Ränge eingreifen. Soweit die Theorie.

Verletzungsgeplagte Orlando Magic

Auch wenn die Magic das Spiel gegen Miami ohne Banchero, Franz - und drei Viertel lang auch ohne Moritz Wagner - noch gewannen: Die Verletzungssorgen im Kader sind groß, auch andere Spieler fielen zuletzt aus oder waren angeschlagen. Mit Platz vier im Osten der NBA und 18 Siegen aus 30 Spielen steht Orlando sehr gut da und wäre Stand jetzt für die Playoffs qualifiziert.

Die kommenden Gegner haben es allerdings in sich: Die Boston Celtics (24.12.), Miami (27.12.) und New York (28.12.) spielen allesamt ebenfalls um die Playoffs mit. Danach wird es zum Jahresende etwas "angenehmer" in Sachen Spielplan. Für die Magic wird es darum gehen, bis zur Banchero- und dann mittelfristig der Franz-Wagner-Rückkehr so gut wie möglich im Rennen um die Playoffs zu bleiben. Denn dass dem immer noch relativ jungen Team dort in guter Besetzung durchaus einiges zuzutrauen ist, hat das erste Saisondrittel schon gezeigt.

Moritz Wagner wird wohl die EM verpassen

Auch in einer möglichen Playoff-Serie wird Moritz Wagner aber definitiv zuschauen müssen. Gute sechs Monate Ausfallzeit gelten als das Minimum für einen Riss des vorderen Kreuzbands, bei großen Spielern wie dem 2,11 Meter langen Moritz Wagner liegen die Erfahrungswerte in der NBA eher bei etwa neun Monaten.

Neben den offensichtlichen Gründen ist der Zeitpunkt des Kreuzbandrisses auch noch aus anderen Gründen bitter: Die Basketball-EM im August dürfte für Moritz Wagner, selbst wenn seine Reha optimal verlaufen sollte, kaum ein Thema sein. [Die Deutsche Mannschaft ist noch nicht qualifiziert, die Zeichen stehen aber gut.] Denn für ihn geht es auch darum, seine Zukunft in der NBA zu sichern. Nicht grundsätzlich, denn Wagner spielte bis zur Verletzung seine bisher beste Saison, lieferte in diversen Kategorien Karriere-Bestwerte ab.

Wie beeinflusst der Kreuzbandriss Moritz Wagners nächsten Vertrag?

Aber in Sachen Vertragsverhandlungen ist die Verletzung womöglich eine Hypothek. In dieser Saison verdient er 11 Millionen Dollar, das gleiche bekäme er bei Orlando in der kommenden Spielzeit - die ist aber "nur" eine Team Option. Der Klub kann also entscheiden, ob er den älteren Wagner-Bruder für diese Summe auch in 2025/26 im Kader haben möchte.

Wäre er gesund geblieben, hätte sich diese Frage kaum gestellt, denn er spielte "wertvoller" als die meisten NBA-Spieler mit 11 Millionen Dollar Jahresgehalt es tun. Er galt sogar als Anwärter für den "Sixth-Man-of-the-Year"-Award, also den besten "Einwechselspieler", wenn man so will. Zum Vergleich: Malcom Brogdon, der 2023 diesen Award gewann, verdient(e) das doppelte. Ein besserer Deal für die weitere Zukunft wäre also durchaus denkbar gewesen.

Dass Moritz Wagner seine NBA-Zukunft dadurch aufs Spiel setzen würde, sich bei der Europameisterschaft mit vielen Spielen in kurzer Zeit direkt nach absolvierter Reha direkt wieder zu verletzen, scheint unwahrscheinlich. Sofern er überhaupt bis dahin wieder fit ist. Meist bestehen die NBA-Teams in so einem Fall ohnehin darauf, dass ihre Spieler sich auf die Saisonvorbereitung und Rehabilitation konzentrieren.

Wer ersetzt Mo Wagner bei der EM?

Dass der 27-Jährige in der anstehenden Reha so ziemlich alles dafür tun wird, schnell wieder in Topform zu sein, gilt als sicher. Mitspieler Cole Anthony sagte direkt nach der Verletzung: "Sie werden niemanden finden, der so hart arbeitet wie er." Center Goga Bitadze kündigte zudem an, für seinen Positionskollegen Wagner "beten" zu wollen.

Für den Erfolg der Nationalmannschaft muss tendenziell niemand höhere Mächte anrufen, der Weltmeister 2023 und Olympia-Vierte 2024 ist auch bei der Europameisterschaft einer der Titelkandidaten. Auch wenn der wohl zu erwartende Moritz-Wagner-Ausfall das Team definitiv schwächen würde.

Wen Bundestrainer Alex Mumbru allerdings stattdessen anrufen könnte: Isaiah Hartenstein. Der Center der Oklahoma City Thunder spielt eine hervorragende Saison und war von Ex-Bundestrainer Gordon Herbert zuletzt aus verschiedenen (wohl eher nicht sportlichen) Gründen nicht berücksichtigt worden. Sportlich würde an einer Hartenstein-Nominierung sowieso kein Weg vorbei führen - durch die Verletzung von Moritz Wagner wird sie aber noch deutlich dringender.