Halbfinale der BBL-Playoffs Bonn feiert zweiten Sieg gegen Ludwigsburg Stand: 31.05.2023 22:35 Uhr

Die Telekom Baskets Bonn haben am Mittwoch (31.05.23) in den Halbfinal-Playoffs der Basketball-Bundesliga einen überzeugenden zweiten Erfolg gegen die MHP Riesen Ludwigsburg gelandet.

Der Champions-League-Sieger gewann auch das zweite Spiel der Best-of-five-Serie im Halbfinale gegen die MHP Riesen Ludwigsburg eindrucksvoll mit 94:65 (44:36). Damit hat das Team von Trainer Tuomas Iisalo drei Versuche, um mit einem weiteren Sieg erstmals seit 2009 in die Finalserie einzuziehen.

Morgan überragend

Hauptrundensieger Bonn geriet im Spielverlauf nie in Rückstand, die verdiente Pausenführung bauten die Baskets durch einen 7:0-Lauf gleich nach Wiederbeginn aus. Der starke Jeremy Morgan (23 Punkte) stach in einer insgesamt sehr guten zweiten Halbzeit des Favoriten als bester Scorer heraus.

Die erste Chance zum Finaleinzug haben die Bonner am Samstag (20.30 Uhr/Liveticker bei sportschau.de) in Ludwigsburg. In der zweiten Halbfinalserie steht Pokalsieger Bayern München mit dem Rücken zur Wand, der Vize-Meister liegt mit 0:2 gegen das Überraschungsteam ratiopharm Ulm