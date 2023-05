11. Nichtsdestotrotz muss Ludwigsburg die Bereitschaft in der Defensive erhöhen, ansonsten wird heute wenig zu holen sein.

11. Beginn 2. Viertel

10. Viertelfazit:

Zu Spielbeginn wirkten die Telekom Baskets Bonn sehr fokussiert und erspielten sich schnell ein kleines Polster, das die Rheinländer bisher halten konnten. Doch im Laufe des ersten zehn Minuten haben sich die MHP RIESEN Ludwigsburg stabilisiert und liefern zunehmend ein Duell auf Augenhöhe ab.

10. Ende 1. Viertel

10. Und jetzt ist Jeremy Morgan bereits im zweistelligen Punktebereich angekommen, weil zwei seiner Freiwürfe durch das Netz fliegen.

9. Aber nun haben sich die Barockstädter gefangen! Die Fernwürfe von Yorman Polas Bartolo und Jacob Patrick fallen nacheinander in die Rundung, so sind die Gäste plötzlich wieder auf Tuchfühlung.

8. Jeremy Morgan läuft schon ordentlich heiß, schweißt seinen zweiten Dreier ein und steht bereits bei acht Zählern.

7. Viel geht bei Bonn gerade an der Freiwurflinie, weil das Team von Tuomas Iisalo ein Mismatch nach dem anderen eiskalt ausnutzt. Nun schraubt Javontae Hawkins das Resultat auf diese Weise in die Höhe.

6. Ludwigsburg ist in der Defensive noch nicht wach, so können sich die Rheinländer früh ein kleines Stück absetzen.

5. Auch TJ Shorts arbeitet sich in das Match hinein. An der Freiwurflinie sammelt der Bonner Schlüsselspieler seine ersten Zähler des Abends ein und erhält direkt danach die erste Verschnaufpause.

4. Nun schafft es Shonn Miller, die Gäste ebenfalls auf die Anzeigetafel zu bringen. Doch Jeremy Morgan lässt die Halle das erste Mal richtig beben und trifft den langen Dreier aus der Mitte.

3. Im Moment ist die Mannschaft von Josh King noch sehr nervös und findet offensiv gar nicht in den Rhythmus.

2. Jeremy Morgan bricht auf der rechten Seite durch, hebt zum Korbleger ab und bringt die Hausherren auf das Scoreboard. Im Gegenzug vergibt Jonathan Dunn aus der Halbdistanz.

1. Los geht’s im Telekom-Dome! Sichert sich Bonn den ersten Matchball oder schlägt Ludwigsburg zurück?

1. Spielbeginn

Doch auch Ludwigburg wird wieder alles in die Waagschale werfen und an der Überraschung arbeiten. „Unsere Quoten waren nicht gut, aber davon dürfen wir uns nicht beeinflussen lassen“, stellte RIESEN-Forward Yorman Polas Bartolo nach dem ersten Spiel fest. „Umso wichtiger ist es, dass wir defensiv einen guten Job machen. Wir müssen in der Verteidigung noch mehr als Einheit funktionieren, um Bonn zu kontrollieren“, ergänzte der 37-Jährige.

Viel Zeit für Feinjustierungen blieb allerdings nicht. Stattdessen stand die Regeneration im Vordergrund. „Das Spiel war so physisch, wie wir es erwartet haben. Neben der taktischen Vorbereitung müssen wir zusehen, dass wir uns so optimal wie möglich erholen“, sagte Tuomas Iisalo. Weil auch das zweite Match am Hardtberg ausgetragen wird, gehen die Bonner erneut als Favorit in den Abend. Schließlich sind die Rheinländer nunmehr seit 20 Heimspielen ohne Niederlage.

Nur knapp 48 Stunden ist der erste Vergleich zwischen den beiden Mannschaften her, den die Bonner nach einem intensiven Kampf mit 80:71 für sich entscheiden konnten. So war Baskets-Chefcoach Tuomas Iisalo mit vielen Dingen zufrieden, die sein Team auf dem Feld umgesetzt hatte. „Das Energielevel und die offensiven Rebounds waren sehr gut“, erklärte der 40-jährige Finne, schränkte jedoch gleichzeitig ein: „Aber da war auch viel Luft nach oben. Bei den Abschlüssen am Korb, bei den Freiwürfen und bei den offenen Dreiern."