Letzte Olympia-Chance 3x3-Qualiturnier in Ungarn - Giessmann rettet DBB-Männer Stand: 16.05.2024 21:44 Uhr

Die deutschen 3x3-Basketballer haben ein Aus beim Olympia-Qualifikationsturnier in letzter Sekunde abgewendet - und dürfen nach einem knappen Sieg weiter hoffen.

Mit einem "Buzzer-Beater" hat Fabian Giessmann die deutschen 3x3-Basketballer beim Olympia-Qualifikationsturnier in Debrecen/Ungarn vor dem schnellen Aus bewahrt. Der 18-Jährige traf im zweiten Gruppenspiel gegen Madagaskar in letzter Sekunde zum 17:16-Sieg, eine Niederlage hätte das Aus bedeutet.

Giessmann, Denzel Agyeman, Linus Beikame und Leon Fertig waren mit einem 18:19 gegen die Schweiz in der Vierergruppe A gestartet. Litauen (2:0-Siege) führt nach dem ersten Turniertag vor der Schweiz, Deutschland (beide 1:1) und Madagaskar (0:2). Am Samstag (16.05 Uhr) geht es für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) gegen die ungeschlagenen Litauer. Der Einzug ins Viertelfinale wird schwierig.

Letzte 3x3-Olympia- Qualifikationschance

"Mit dem Sieg gegen Madagaskar haben wir ein wichtiges Signal senden können und sind im Turnier", sagte 3×3-Disziplinchef Matthias Weber. Gegen die Schweiz hätten seine Schützlinge zuvor "die entscheidende Würfe nicht konsequent genug verteidigt".

In Debrecen gibt es die letzte Chance für die Paris-Teilnahme in der Streetball-Variante 3x3. Bei Frauen und Männern werden am Wochenende jeweils drei Tickets vergeben. Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Luana Rodefeld und Marie Reichert steigen am Freitag ein.