Nach Sieg über Pittsburgh Baltimore Ravens sichern sich Play-off-Teilnahme Stand: 22.12.2024 09:37 Uhr

Die Baltimore Ravens haben sich in der NFL einen Platz in den Playoffs gesichert. Gegen die bereits qualifizierten Pittsburgh Steelers gewann das Team um Quarterback Lamar Jackson mit 34:17.

Durch den Heimsieg verhinderten die Ravens, dass sich die Steelers vorzeitig den ersten Platz in der AFC North sicherten.

Beide Teams stehen nun mit einer Bilanz von 10:5 an der Spitze der Division. Während Baltimore-Quarterback Jackson Pässe für insgesamt 207 Yards und drei Touchdowns warf, lief Running Back Derrick Henry für 162 Yards. Für die Ravens war es erst der zweite Sieg aus den vergangenen zehn Partien gegen die Steelers.

Mahomes trotz Verletzung stark

NFL-Superstar Patrick Mahomes ist auch angeschlagen der Anführer bei den Kansas City Chiefs. Beim 27:19 der Chiefs am Samstag gegen die Houston Texans steuerte er einen Touchdown und einen erfolgreichen Pass in die Endzone bei.

Von seiner Knöchelverletzung, die er im vergangenen Spiel der US-Football-Profiliga erlitten hatte, war nichts zu sehen. Die Chiefs stehen bei nun 14 Siegen aus 15 Spielen und sind längst für die Playoffs qualifiziert.

Quarterback mit Touchdown

Dies gilt auch für die Texans, die mit neun Siegen und jetzt sechs Niederlagen jedoch eine deutlich schlechtere Bilanz aufweisen. Mahomes trug den Ball selbst in die Endzone zur frühen Führung, später bediente er Receiver Xavier Worthy. Den dritten Chiefs-Touchdown besorgte Runningback Kareem Hunt.

Die Chiefs könnten in der ersten Playoff-Runde ein Freilos haben, sofern sie die Conference AFC gewinnen. Nur die Buffalo Bills können Mahomes' Team diesen Platz noch streitig machen. Die Bills, einziger Bezwinger der Chiefs in dieser Saison, spielen am Sonntag (22.25 Uhr) gegen die New England Patriots.

Schwere Verletzung bei Tank Dell

Überschattet wurde der Chiefs-Sieg von einer schweren Verletzung von Texans-Profi Tank Dell. Nachdem Dell den Ball spektakulär gefangen hatte, fiel Houstons Jared Wayne in das linke Bein des 25-jährigen Wide Receivers. Unter Tränen einiger Mitspieler wurde Dell auf einem Golfcart abtransportiert.