Mit 72 Jahren NFL-Rekordtrainer Belichick arbeitet am College Stand: 12.12.2024 07:45 Uhr

Bill Belichick, der erfolgreichste Trainer der NFL-Geschichte, arbeitet zukünftig überraschend mit Studenten.

Elf Monate nach seinem Abschied von den New England Patriots einigte sich Belichick mit der University of North Carolina auf einen Fünfjahresvertrag. Nach sechs Super-Bowl-Siegen als Coach von Quarterback-Star Tom Brady arbeitet der 72 Jahre alte Belichick - Zustimmung der Universitäts-Gremien vorausgesetzt - zukünftig mit Amateur-Sportlern am College statt mit Profis in der National Football League.

"Ich freue mich auf diese Gelegenheit", zitierte die Hochschule Belichick in einer Mitteilung. "Ich bin mit meinem Vater mit College-Football aufgewachsen und schätze diese Zeit. Ich wollte schon immer am College trainieren und freue mich darauf, das Football-Programm in Chapel Hill aufzubauen", sagte er. Belichicks Vater war von 1953 bis 1955 Co-Trainer an der gleichen Universität.

Sportdirektor Bubba Cunningham begründete die Entscheidung für Belichick mit den veränderten Rahmenbedingungen im College-Sport. "Diese Veränderungen erfordern neues und innovatives Denken", sagte er. "Bill Belichick ist eine Football-Legende."

Belichick kündigt Profi-Training an

Vor kurzem, nachdem Gespräche mit North Carolina öffentlich geworden waren, hatte Belichick in einer Talkshow gesagt: "Wenn ich an einem College arbeiten würde, wäre das eine Pipeline in die NFL für die Spieler, die die Fähigkeiten haben für die NFL. Es wäre wie bei den Profis: Training, Ernährung, Spielweise, Umgang, Techniken würden alle auch in der NFL funktionieren."

Insgesamt kommt Belichick sogar auf acht Super-Bowl-Siege, zwei Mal gewann er als Co-Trainer. Er gewann in seiner NFL-Karriere 333 Spiele, nur Don Shula kommt mit 347 auf noch mehr Siege. Belichicks 31 Siege in den Playoffs sind ein Rekord.

Belichick ist aber nicht der erste Trainer, der nach Siegen im Super Bowl ans College geht. Bill Walsh holte den Super Bowl drei Mal mit den San Francisco 49ers und arbeitete dann von 1992 bis 1994 in Stanford.

Patriots-Flaute ohne Brady

Bei den New England Patriots arbeitete Belichick 24 Jahre lang und verantwortete in dieser Zeit eine regelrechte Football-Dynastie. Nach dem Abschied von Tom Brady und dessen Wechsel zu den Tampa Bay Buccaneers konnten die Patriots das Niveau der Jahre zuvor aber nicht mehr halten.

Nach der vergangenen Saison trennten sich die Wege des Teams und von Belichick, der seither immer wieder als Coach bei anderen NFL-Teams gehandelt worden war. Dass er nun an ein College wechselt, ist eine Überraschung.