Stafford verändert die Idee

Auch wenn die Herangehensweisen der beiden Coaches sich in vielen kleinen Details, auch aufgrund des vorhandenen Spielerpersonals, von Beginn an auch unterschieden, artverwandt sind sie definitiv. Oder sie waren es zumindest bis zu Beginn dieser Saison.

Denn da bekam McVay in einem ziemlich teuren Tauschgeschäft mit den Detroit Lions in Matthew Stafford einen Quarterback, der im Passspiel zu den stärksten der Liga gehört. Der hat zwar auch in dieser Saison ein paar mehr haarsträubende Fehler gemacht als man bei den Rams erhoffte, hat aber auch mehrfach sein großes "Armtalent" gezeigt. Nur Tom Brady (43) hatte in dieser Saison mehr Touchdowns als Stafford (41). Kein Wunder also, dass der Coach seine Herangehensweise dementsprechend anpasste und die Verantwortung und das Vertrauen mehr in die Qualitäten seines erfahrenen Spielmachers legte.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Mit - oder trotz - Garoppolo erfolgreich?

Auf der anderen Seite bekam auch Shanahan vor der Saison einen neuen Quarterback: Der junge Trey Lance wurde im Draft verpflichtet - ein athletischer Spieler mit viel Potenzial, aber natürlich noch ohne NFL-Erfahrung. Die meisten Experten waren sich einig: Damit dürfte Garoppolos Zeit bei den 49ers zeitnah ablaufen. Doch Shanahan entschied sich dafür, auf Garoppolo zu setzen. Jenen Mann, der sein Konzept so umsetzt, wie es ihm vorgegeben wird, aber darüber hinaus wenig selbst kreiert. Lance spielte kaum.

Kurzfristig war das womöglich die richtige Entscheidung, schließlich steht man nun unter den besten vier Teams der Liga. Shanahan hat konstant bewiesen, dass er eben keine Glanzleistungen eines Quarterbacks braucht, um Erfolg zu haben. In fünf der jüngsten sechs siegreichen Duelle gegen die Rams spielte Garoppolo, einmal war er verletzt. Seine Statistiken aus diesen Partien: Sieben Touchdowns, fünf Interceptions (vom Gegner abgefangene Pässe). Dass die 49ers mit einer solchen Statistik all diese Spiele, darunter auch zwei in dieser Saison, gewinnen konnten, ist beinahe absurd. Zum Vergleich: Aaron Rodgers von den Green Bay Packers hat in der kompletten Saison 2021/22 vier Interceptions geworfen - bei 37 Touchdowns.

Im siebten Spiel gilt es nun

Wenn man man die inviduelle Qualität der jeweiligen Kader bewerten müsste, würden ziemlich sicher fast alle Experten und Analysten zu dem Ergebnis kommen: Los Angeles ist stärker besetzt. Trotzdem haben sie auch beide Saisonspiele gegen den Division-Konkurrenten verloren. Die 49ers und ihr Spielstil sind offenbar einfach Kryptonit für McVay und seine Rams. Vor allem die Defense machte auch Stafford in den beiden Saisonduellen Probleme: Vier Touchdowns bei vier Interceptions.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

McVay hat sich vor der Saison entschieden, seinem Quarterback mehr Vertrauen zu schenken. Über die Saison gesehen war das trotz der einzelnen Fehler bisher durchaus erfolgreich. Für seine persönliche Bilanz gegen seinen alten Chef hat es ihm bisher aber nichts gebracht. Das dürfte McVay aber herzlich egal sein, sofern sich das in der Nacht zu Montag (31.01.2022) ändert. Keine seiner jüngsten sechs Niederlagen gegen Shanahan waren in den Playoffs - diese eine Partie würde die anderen sechs also wohl aufwiegen.

Stand: 29.01.2022, 08:00