NFL-Playoffs: Mahomes gegen Burrow - Hexenmeister trifft Zauberlehrling

Burrow scheint tatsächlich die Art Spieler zu sein, die ein NFL-Team sich von einem Nummer-Eins-Pick erhofft. Schon in seinem zweiten NFL-Jahr hat der 25-Jährige die Cincinnati Bengals zu einem Team gemacht, das mit seiner Offensive in jedem Spiel in der Lage ist, ein Feuerwerk abzubrennen. Und er hat sie erstmals seit über 30 Jahren zu einem Playoff-Sieg geführt.

8,9 Yards pro Passversuch - keiner wirft seine Bälle im Schnitt so weit wie er. Zwölf Pässe über 50 Yards - auch das Ligaspitze. 70 Prozent seiner Pässe kommen beim Mitspieler an - ebenfalls Ligabestwert.

Kaum Schutz für den neuen Superstar

"Jackpot Joey", wie seine Teamkollegen ihn nennen, bringt zwar seine Bälle tatsächlich sehr zuverlässig zu seinen Mitspielern, aber eben nur die, die er auch los wird. 370 Yards haben die Bengals in dieser Saison durch sogenannte "Sacks" verloren. 51 mal ging Burrow für Raumverlust zu Boden - der höchste Wert der Liga. Und das bei einem Spieler, der zu Saisonstart frisch von einer schweren Knieverletzung genesen war.

Zwar hält Burrow den Ball manchmal zu lange in der Hand, aber die Offensive Line, die ihn schützen soll, ist auch einfach extrem löchrig. Gerade im letzten Playoff-Spiel beim Sieg gegen die Tennessee Titans wurde das nochmal besonders deutlich. Neun Sacks kassierte Burrow - nie hatte ein Quarterback in den Playoffs mehr. Irgendwie gewann Cincinnati das Spiel trotzdem mit 19:16 und steht nun am Sonntag (30.01.2022, 21 Uhr) im Finale der AFC gegen die Kansas City Chiefs. Nur noch einen Sieg vom Super Bowl entfernt.

Chase und Burrow - blindes Verständnis

Die Probleme in der Offensive Line kommen nicht überraschend - es gab sie schon 2020. In eben jener Spielzeit, in der Burrow sich dann auch schwer verletzte. Dennoch entschieden die Bengals-Verantwortlichen sich dazu, im Draft 2021 an insgesamt fünfter Stelle Wide Receiver Ja'Marr Chase auszuwählen. Obwohl in Penei Sewell noch ein hochtalentierter "Bodyguard" für ihren Quarterback zu haben gewesen wäre.

Aber die Wiedervereinigung des im College schon sehr erfolgreichen Duos aus Chase und Burrow hat sich ausgezahlt. Mit 1455 Yards liegt Chase auf Platz vier unter den Wide Receivern der NFL-Saison - aber er brauchte dafür nur 81 Pässe. Zum Vergleich: Davante Adams von den Green Bay Packers hat 1553 Yards auf dem Konto, fing dabei aber 123 Bälle.

In Anspielung auf die vielen langen Pässe zwischen den beiden kursierte in den Sozialen Medien schnell ein "Meme", das den werfenden Burrow zeigt und mit der Aufschrift "F*** it! Ja'Marr wird da draußen schon irgendwo sein" versehen ist. Das "blinde" Verständnis zwischen den beiden wirkt beinahe magisch.

Mahomes ist der Anführer der neuen Garde

Und "magisch" ist das Stichwort. Der "Zauberlehrling" Burrow trifft nun auf den "Hexenmeister" Patrick Mahomes. Denn wer sich das Spiel der Chiefs gegen die Buffalo Bills anschaute, sah einen Mahomes, dem alles gelang. Kein Quarterback in der Liga ist in der Lage, so spektakulär zu improvisieren wie der Super-Bowl-MVP und -Champion von vor zwei Jahren. Unterarmpässe, schnelle Antritte, Pässe aus der Drehung - alles im Repertoire.

Obwohl Mahomes nur ein Jahr älter ist als Burrow, hat er deutlich mehr NFL-Erfahrung. Zweimal in Serie stand er mit den Chiefs zuletzt im Super Bowl. Vor drei Jahren war er Saison-MVP. Mahomes ist das Gesicht, der Anführer, der neuen hochtalentierten Quarterback-Generation, zu der neben Burrow auch noch Josh Allen von den Buffalo Bills, Kyler Murray von den Arizona Cardinals, Lamar Jackson von den Baltimore Ravens oder Justin Herbert von den Los Angeles Chargers gehören. Sie alle stehen - jeder auf seine Weise - für Spektakel.