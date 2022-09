NFL startet in Saison Favoriten, Quarterbacks und Co. - was man zur NFL wissen muss Stand: 07.09.2022 14:38 Uhr

In der Nacht zu Freitag (09.09.2022) startet die NFL in die neue Saison. Titelverteidiger Los Angeles Rams trifft auf die Buffalo Bills - ein Kracher zum Start der NFL. Wir blicken auf die wichtigsten Fragen zur neuen Spielzeit.

Von Robin Tillenburg

Wer sind die Favoriten auf den Super Bowl?

Die Rams und Head Coach Sean McVay wollen natürlich ihren Titel verteidigen. Das ist seit den New England Patriots 2005 keinem Team mehr gelungen. Topspieler wie Aaron Donald, Jalen Ramsey oder Super-Bowl-MVP Cooper Kupp konnten die Rams halten und haben somit erneut einen starken Kader, bei dem viele Leistungsträger aber langsam in die letzte Phase ihrer Karriere eintreten.

Der in der vergangenen Saison kurzfristig verpflichtete Von Miller ist indes wieder weg und spielt beim ersten Gegner Buffalo. Miller, der mit den Denver Broncos den Titel holte, hat passable Chancen, in dieser Saison erneut in den Super Bowl einzuziehen. Die noch titellosen Buffalo Bills sind mit Quarterback Josh Allen ein ernsthafter Anwärter auf die Meisterschaft.

Brady und Rodgers wieder vorn dabei in der NFL

Keine Favoritenliste ohne die Altstar-Quarterbacks Tom Brady (45) und Aaron Rodgers (38). Mit den Tampa Bay Buccaneers und den Green Bay Packers haben beide natürlich wieder den Anspruch, um die Vince Lombardi Trophy mitzuspielen.

Kleinere Sorgenfalten sollten die Teams ihren beiden Stars aber trotzdem bereiten: In der vergangenen Saison war Brady der Quarterback, der prozentual bei den wenigsten seiner Passversuche unter gegnerischem Druck stand. Jetzt hat seine Offensive Line große Verletzungssorgen.

Weiteres Fragezeichen: Wie kommt das Team mit dem neuen Cheftrainer Todd Bowles zurecht, der Bruce Arians als Head Coach beerbt? Und wie wohl fühlt sich Brady ohne seine zurückgetretene Lieblingsanspielstation Rob Gronkowski?

Rodgers kritisiert die Receiver der Green Bay Packers

Bei den Packers schlug Rodgers zuletzt sogar vorsichtig Alarm: Nach dem Abgang von Superstar-Receiver Davante Adams zu den Las Vegas Raiders sucht Green Bay die neue Top-Anspielstation und hat sie bisher offenbar noch nicht gefunden. "Viele fallen gelassene Bälle, viele falsch gelaufene Routen" , hatte sich Rodgers noch vor wenigen Wochen frustriert über die jungen Receiver im Kader ausgelassen.

Auch den Kansas City Chiefs werden bei den Wettanbietern wieder gute Chancen eingeräumt. Trotz prominenter Abgänge wie Receiver Tyreek Hill nach Miami oder dem von Defensiv-Organisator Tyrann Mathieu nach New Orleans.

Können die Los Angeles Chargers überraschen?

Nachdem die LA Chargers in den letzten drei Jahren immer die Playoffs verpassten, könnte diese Negativserie in dieser Spielzeit reißen. Zwar ist die Division mit den Chiefs, den verstärkten Broncos und den Raiders womöglich die stärkste der NFL, doch Coach Brandon Staley hat um den jungen Quarterback Justin Herbert ein ziemlich komplettes Team aufgebaut. Die Defense, letztes Jahr die Achillesferse, hat in Pass-Rusher Khali Mack von den Chicago Bears sowie Cornerback J. C. Jackson und Linebacker Kyle Van Noy von den New England Patriots namhafte Verstärkung erhalten.

Geheimtipp: Philadelphia Eagles

Die Philadelphia Eagles bewiesen mit ihrem Playoff-Einzug vergangene Spielzeit, dass sie in ihrem Umbruch offenbar schon weiter fortgeschritten waren, als die meisten Experten vorhergesagt hatten. Der überraschend stark aufspielende Quarterback Jalen Hurts bekam in diesem Sommer in A. J. Brown (Tennessee Titans) eine hochkarätige neue Anspielstation zur Seite gestellt und auch in die Defense haben die Eagles ordentlich Kapital gesteckt. Sie gelten als großer Gewinner der Offseason - aber reicht das schon für eine Titelchance?

Was waren die größten Trades der Offseason?

Die großen Quarterback-Trades wie den der Broncos für Seattles Russell Wilson, den der Cleveland Browns für den erst einmal elf Spiele gesperrten Deshaun Watson oder den der Indianapolis Colts für Matt Ryan haben wir in einem gesonderten Text behandelt. A. J. Brown, Davante Adams, Tyreek Hill und Khalil Mack wurden ebenfalls schon erwähnt.

Wie sieht es am "unteren Ende" der NFL aus?

Von den Teams, die im vergangenen Jahr schon am unteren Ende rangierten, die Houston Texans, Jacksonville Jaguars, Detroit Lions und die beiden Teams aus New York, dürfte in dieser Saison kaum eines um die Playoffs mitspielen. Größtes Überraschungspotenzial haben wohl noch die Jaguars, wenn Quarterback-Toptalent Trevor Lawrence in seinem zweiten NFL-Jahr unter dem neuen Coach eine klare Leistungssteigerung hinlegt, sowie die Lions mit dem deutschen Receiver Amon-Ra St. Brown.

Für die Atlanta Falcons stehen nach dem Abgang von Quarterback Matt Ryan und der Saison-Sperre für Receiver Calvin Ridley harte Zeiten ins Haus. Im Kader stehen zwar durchaus talentierte junge Spieler, aber insgesamt sieht es danach aus, als würden die Falcons um einen der ersten Draft-Picks mitspielen.

Amon-Ra St. Brown

Auch für die Chicago Bears, bei denen der junge Quarterback Justin Fields personell nicht allzu viel hochkarätige Hilfe zur Verfügung hat, sowie für die Seattle Seahawks, die nach dem Abgang von Wilson in einer ohnehin schon starken Division bestehen müssen, könnte es eine harte Saison werden.

Wichtige Termine

Eröffnungsspiel: 09.09.2022 (2.20 Uhr deutsche Zeit)

Das erste NFL-Spiel in Deutschland: 13.11.2022 in München, Seattle gegen Tampa Bay

Beginn der NFL-Playoffs: 14.01.2023

Super Bowl: 12.02.2023 in Glendale, Arizona