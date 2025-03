WM in St. Moritz Ramona Hofmeister - Frühes Aus in der Quali Stand: 20.03.2025 12:37 Uhr

Ramona Hofmeister hat ihre erste Medaillenchance bei der Snowboard-WM in St. Moritz bereits frühzeitig vergeben. Die Mitfavoritin, die in diesem Winter mit sechs Weltcupsiegen überzeugte, scheiterte im Parallel-Riesenslalom zum Auftakt der Titelkämpfe in der Schweiz überraschend als 20. der Qualifikation und verpasste die K.o.-Runde.

Nach einem verkorksten ersten Run schaffte es die Olympia-Dritte von 2018 auf dem Berg Corviglia trotz der drittbesten Zeit auf dem roten Kurs nicht mehr unter die besten 16 Fahrerinnen. Die Hoffnungen aus deutscher Sicht ruhen nun auf Cheyenne Loch, die sich als 15. für die Entscheidung (ab 13.00 Uhr im Livestream) qualifizierte. Melanie Hochreiter (25.) schied wie Hofmeister aus. Die beste Zeit in der Vorausscheidung setzte die tschechische Allrounderin Ester Ledecka.

Der Parallel-Riesenslalom ist Hofmeisters stärkste Disziplin, ein großer Titel fehlt der viermaligen Gesamtweltcupsiegerin aber noch. WM-Medaillen gewann Hofmeister bislang im Parallelslalom, 2019 gewann sie Bronze, 2021 Silber.

Die WM-Entscheidung im Parallelslalom steht am Samstag (13.30 Uhr) an. Bei den Männern ist Deutschland mit zwei Startern im Kampf um die Medaillen vertreten. Elias Huber, der im Februar in Val Saint-Come seinen ersten Weltcupsieg gefeiert hatte, als Zehnter und der zweimalige WM-Dritte Stefan Baumeister auf Rang zwölf zogen ins Achtelfinale ein. Ole-Mikkel Prantl (25.) und Yannik Angenend (nicht im Ziel) schieden aus.

Die Wettkämpfe im Überblick

Zeitplan Wettbewerb In der Sportschau 20. März: Parallel-Riesenslalom Männer und Frauen, Finals 13 Uhr im Livestream 22. März: Parallelslalom Männer und Frauen, Finals 14.30 Uhr im TV und Stream 23. März: Parallelslalom Team, Finale 14.50 Uhr im TV und Stream 23. März: Slopestyle Männer, Finale 12.30 Uhr 23. März: Slopestyle Frauen, Finale 15.20 Uhr im TV und Stream 28. März: Snowboardcross Männer und Frauen, Finale 12.00 Uhr 28. März: Big Air Männer und Frauen, Finale 19.30 Uhr 29. März: Halfpipe Frauen, Finale 10.00 Uhr 29. März: Snowboardcross Teamevent 11.00 Uhr 29. März: Halfpipe Männer, Finale 12.00 Uhr