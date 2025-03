WM in St. Moritz Snowboard-WM - Termine, Favoriten und deutsche Chancen Stand: 18.03.2025 12:24 Uhr

Die Snowboarder suchen in St. Moritz ihre neuen Weltmeister. Wann finden die Rennen statt? Wer hat die besten Chancen? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen gibt es hier.

Wo und wann findet die WM statt?

Die Weltmeisterschaften werden vom 17. bis 30. März im schweizerischen Engadin ausgetragen - an drei verschiedenen Locations rund um St. Moritz. Im Nobelskiort selbst werden sich die Big-Air-Athleten auf der Olympiaschanze um Medaillen batteln. Außerdem finden in St. Moritz die Siegerehrungen statt. Im Snowpark von Corvatsch geht es in den Disziplinen Halfpipe und Slopestyle um den Sieg. Die Alpin-Boarder und die Snowboardcrosser starten auf dem Berg Corviglia.

In St. Moritz geht's um WM-Medaillen.

Wer sind die Favoriten?

Bei der WM in St. Moritz werden viele Augen auf die Ausnahme-Athletin Ester Ledecka gerichtet sein. Die Ski- und Snowboard-Olympiasiegerin von 2018 nimmt erstmals seit 2017 wieder an der WM teil. Die vergangenen Wochen und Monate sah man die Tschechin noch auf zwei Brettern im Ski-Alpin-Weltcup - in St. Moritz wird sie dann mit den anderen Top-Favoritinnen Ramona Hofmeister und Miki Tsubaki (Japan) um Gold kämpfen. Freuen dürfen sich die Zuschauer auch auf US-Star Chloe Kim und auf den Japaner Ruka Hurano in der Halfpipe.

Das deutsche Aufgebot?

Team Race Snowboard Cross Halfpipe Slopestyle/Big Air Ramona Hofmeister Leon Ulbricht Leilani Ettel Annika Morgan Cheyenne Loch Jana Fischer Kona Ettel Noah Vicktor Melanie Hochreiter Martin Nörl Anne Hedrich Moritz Breu Stefan Baumeister Kurt Hoshino Andre Höflich Elias Huber Paul Berg Christoph Lechner Ole-Mikkel Prantl Yannik Angenend

Wer fehlt, wer darf hoffen?

Leon Vockensberger hat sich aus gesundheitlichen Gründen gegen den Start entschieden, dafür feiert André Höflich nach Verletzungspause sein Comeback. Auf den WM-Zug wird entweder Nils Conradt oder Leon Beckhaus noch aufspringen. Wer das Ticket bucht und im Snowboard Cross als Ersatzfahrer zur WM fährt, entscheidet sich an diesem Wochenende beim Weltcup in Montafon, der vor der WM über die Bühne geht.



Wie stehen die Chancen der Deutschen?

Die deutschen Hoffnungen ruhen bei den Snowboardern vor allem auf den Alpinen. Ramona Hofmeister konnte bereits sechs Einzelrennen in diesem Winter gewinnen. Auch Teamkollege Elias Huber ist nach seinem Premierensieg in diesem Winter heiß auf die Medaille. Doch nicht nur in Einzelrennen konnten die beiden bereits überzeugen, Hofmeister und Huber gewannen bei der WM-Generalprobe in Winterberg das Team-Parallel-Rennen - und sind in St. Moritz Aspiranten auf Gold. Auch für Cheyenne Loch und Stefan Baumeister kann im Team an einem Top-Tag viel gehen.

Ramona Hofmeister war nach einem schwierigen Saisonstart zuletzt in Top-Form.

Im Snowboard-Cross träumt Leon Ulbricht vom großen WM-Coup, einmal stand er in diesem Winter schon ganz oben, Teamkollege Kurt Hoshino war einmal Zweiter. Die Slopestylerin Annika Morgan reist mit zwei zweiten Plätzen auf dem Konto an.

Die Wettkämpfe im Überblick

Zeitplan Wettbewerb In der Sportschau 20. März: Parallel-Riesenslalom Männer und Frauen, Finals 13 Uhr im Livestream 22. März: Parallelslalom Männer und Frauen, Finals 14.30 Uhr im TV und Stream 23. März: Parallelslalom Team, Finale 14.50 Uhr im TV und Stream 23. März: Slopestyle Männer, Finale 12.30 Uhr 23. März: Slopestyle Frauen, Finale 15.20 Uhr im TV und Stream 28. März: Snowboardcross Männer und Frauen, Finale 12.00 Uhr 28. März: Big Air Männer und Frauen, Finale 19.30 Uhr 29. März: Halfpipe Frauen, Finale 10.00 Uhr 29. März: Snowboardcross Teamevent 11.00 Uhr 29. März: Halfpipe Männer, Finale 12.00 Uhr