Snowboard in Bad Gastein Hofmeister/Baumeister erst im Finale geschlagen Stand: 15.01.2025 17:16 Uhr

Auch im Team-Wettbewerb beim Weltcup in Bad Gastein liegt Snowboarderin Ramona Hofmeister mit Stefan Baumeister auf Siegkurs. Erst im Finale platzt der Traum vom zweiten Erfolg binnen 24 Stunden.

Das deutsche Duo musste sich am Mittwoch (15.01.2025) nur den Österreichern Sabine Payer und Andreas Prommegger geschlagen geben. Baumeister war in seinem Lauf gegen Prommegger noch auf Augenhöhe, Payer ließ Hofmeister im Anschluss aber nicht den Hauch einer Chance und fuhr souverän zum Sieg. Das österreichische Team hatte bereits in der Qualifikation die Bestzeit hingelegt.

Hofmeister hatte erst am Vortag ihren ersten Weltcupsieg in dieser Saison geholt. Die Überfliegerin der Vorsaison war bis dato noch nicht wirklich in Tritt gekommen, beim Weltcup im Salzburger Land scheint sie aber endgültig zurück zu alter Stärker gefunden zu haben.

Vielversprechender Start

Die viermalige Gesamtweltcup-Siegerin löste ihre Aufgabe im Achtelfinale gegen die Italienerin Jasmin Coratti souverän, nachdem Teamkollege Baumeister zuvor einen ordentlichen Vorsprung herausgefahren hatte. Der 31-Jährige hatte in seinem Lauf von einem Fahrfehler seines Kontrahenten, Gabriel Messner, profitiert.

Auch im Viertelfinale war das deutsche Duo gegen Italien gefordert. Während Baumeister gegen Maurizio Bormolini beinahe zeitgleich ins Ziel kam, spielte Hofmeister im Steilhang gegen Lucia Dalmasso ihre ganze Klasse aus und machte den Einzug ins Halbfinale souverän klar.

Gefühlsachterbahn im Halbfinale

Gegen Dario Caviezel und Julie Zogg schien der Traum vom Sieg zunächst zu platzen, nachdem Hofmeister in ihrem Duell eingefädelt hatte. Da Caviezel gegen Baumeister zuvor aber ebenfalls ein Tor verfehlt hatte, wurde der Lauf der Schweizer nach Überprüfung der Videobilder nicht gewertet, sodass die beiden Deutschen doch noch ins große Finale einzogen.

Payer im Finalewie auf Schienen

Dort war die Hürde mit den Österreichern Prommegger und Payer noch ein Stück höher. Payer hatte in diesem Winter bereits zwei Weltcupsiege eingefahren, der mittlerweile 44 Jahre alte Prommegger vor zwei Jahren sein drittes WM-Gold gewonnen.

Baumeister zeigte erneut ein starkes Rennen und schickte Hofmeister fast zeitgleich mit Payer ins Rennen. Die 28-Jährige stand gegen ihre Konkurrentin allerdings auf verlorenem Posten, nachdem ihr im Mittelteil ein Fehler unterlaufen war. Payer meisterte den Kurs hingegen wie auf Schienen und kam mit großen Vorsprung ins Ziel.