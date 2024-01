Snowboard-Weltcup in Laax US-Superstar Kim feiert beeindruckendes Halfpipe-Comeback Stand: 19.01.2024 12:02 Uhr

Das Halfpipe-Finale der Frauen beim Weltcup in Laax (Schweiz) am Samstag (20.01.2024) könnte zur großen Show der Chloe Kim werden. Der Snowboard-Superstar ist nach zwei Jahren Pause zurück und dominierte gleich die Qualifikation.

Die 23-Jährige, die sowohl 2018 in Pyeongchang als auch bei ihrem bis jetzt letzten Wettkampf 2022 in Peking in der Halfpipe die Goldmedaille geholt hatte, war in beiden Durchgängen die beste Athletin und gewann schließlich mit 97 Punkten. Damit geht Kim, die in ihrer gesamten Karriere in der Halfpipe noch unbesiegt ist, als Favoritin an den Start.

Ihre größte Konkurrentin ist Gaon Choi. Die Südkoreanerin hatte zuletzt in Copper Mountain einen der bisher zwei Wettbewerbe in der Halfpipe gewonnen und wurde in Laax mit 94 Zählern Zweite in der Qualifikation. Die Weltcupführende Maddie Mastro (USA) belegte mit 80,4 Punkten Platz sechs und ist ebenfalls im Finale dabei.

Deutsche Snowboarderinnen ohne Chance

Das wird jedoch ohne deutsche Beteiligung stattfinden. Leilani und Kona Ettel sowie Anne Hedrich kamen in der Qualifikation nicht unter die besten Acht. Bestplatzierte DSV-Athletin war Leilani Ettel, die mit 54,4 Punkten im ersten von zwei Durchgängen Platz 14 belegte. Ihr kleine Schwester Kona Ettel, die im Mai 17 Jahre alt wird, beendete die Quali mit 49,8 Punkten als 16., Hedrich wurde mit nur 35,4 Zählern Vorletzte der 22 Teilnehmerinnen.