Skispringen Vierschanzentournee - Deutsches Team steht fest Stand: 26.12.2022 10:16 Uhr

Sieben deutsche Skispringer wollen bei der 71. Vierschanzentournee auftrumpfen und aus der Außenseiterrolle ins Rampenlicht fliegen. Deutschlands bester Skispringer Karl Geiger führt das Aufgebot an.

Neben Geiger dürfen sich Markus Eisenbichler, Andreas Wellinger, Stephan Leyhe, Pius Paschke, Constantin Schmid und Philipp Raimund auf das Spektakel freuen. Damit setzt Trainer Stephan Horngacher auf die aktuelle Weltcup-Mannschaft. Den siebten Startplatz verdiente sich Raimund, der zuletzt im Continentalcup gestartet war und dort mit zwei Siegen und einem zweiten Platz aufhorchen ließ. Für den 22-Jährigen wird es die erste komplette Tournee sein. Bisher war er "nur" einmal Teil der Nationalen Gruppe, die in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen starten darf.

Raimund: "Habe die Fahne meines Trainers nicht gesehen"

Raimund erinnert sich noch genau an seinen bisher einzigen Auftritt bei der Tournee in Oberstdorf - am 29.12.2019. "Es gab die beste Stimmung, die ich je erlebt habe. Ich saß davor oben auf dem Balken, und es war wie ein Flash – ich habe die Fahne meines eigenen Trainers nicht mehr gesehen, weil unten so viel Schwarz-Rot-Rold zu sehen war." Die Premiere war da, um Erfahrungen zu sammeln. Die Platzierungen (34 /Oberstdorf, 39/Garmisch-Partenkirchen) eher Nebensache. Gelingt es Raimund trotz allem Trubel die Lockerheit zu behalten, dürfte mehr drin sein, zumal er Innsbruck als "Lieblingsschanze" bezeichnet.

Vierschanzen-Tournee Außenseiterrolle als große Chance für deutsche Skispringer? Die deutschen Springer sind vor dem ersten Saison-Höhepunkt so weit von der Spitze weg, wie schon lange nicht mehr zu diesem Saison-Zeitpunkt.

In der Ruhe liegt die Kraft

Insgesamt reisen die Deutschen nach einem hakligen Start mit gedämpften Erwartungen zur prestigeträchtigen Tournee. Dennoch versprüht Trainer Stefan Horngacher Optimismus. Man sei zuversichtlich, weil die Formkurve nach oben zeige, so der Coach. Die Mannschaft habe in den letzten Wochen ruhig und geduldig gearbeitet und dabei Schritt für Schritt in die richtige Richtung gemacht. Diesen Prozess wolle man während der Tournee fortsetzen.

"Man kann die Tournee beim ersten Springen nicht gewinnen – verlieren allerdings schon. Deshalb: ruhig und konzentriert reinstarten und möglichst

vorne dabei sein! ", sagt Andreas Wellinger. Der Einzel-Olympiasieger von 2018 war im Sommer in Topform, dann brachen ihn "unvorhergesehene Zwischenfälle" aus dem Tritt. Erst die Probleme mit dem Sprunggelenk, dann ein Transportschaden am Ski. " Ich bin zuversichtlich, dass der Knoten aufgeht – je früher desto besser.“

Eisenbichler: Tourneesieger hat Legendenstatus

Geduldig muss auch Markus Eisenbichler bleiben. Der einstige sichere Podestplatzspringer legte bisher einen wilden Ritt mit mehr Tiefs als Hochs hin. Dabei ist dem Bayer das Vertrauen abhanden gekommen. Wennn er an die Tournee denkt, "dann leuchten schon meine Augen. Wenn man die Tournee gewinnt, hat man einen Legendenstatus. Speziell als Deutscher. Es wird mal wieder Zeit, dass es einer von uns schafft."

Aus dem DSV-Team ist das aktuell am ehesten Geiger zu zutrauen. Der Oberstdorfer ist Siebter in der Gesamtwertung und damit bester Deutscher. Geiger segelte in dieser Saison schon weit, was fehlte, war die Konstanz. Er wolle geduldig bleiben, sagte Geiger, der wie Eisenbichler zum elften Mal bei der Vierschanzen-Tournee starten wird.

Die deutschen Starter im Stenogramm Name Alter Verein Tournee-Teilnahmen Beste Tournee-Platzierung Markus Eisenbichler 31 TSV Siegsdorf 11 2. (2018/19) Karl Geiger 29 Oberstdorf 11 2. (2020/21) Stephan Leyhe 30 SC Willingen 8 3. (2018/2019) Pius Paschke 32 WSV Kiefersfelden 8 20. (2019/20 Philipp Raimund 22 SC Oberstdorf 2 50. (2019/20) Constantin Schmid 23 WSV Oberaudorf 7 16. (2019/20) Andreas Wellinger 27 SC Ruhpolding 9 2. (2017/2018)

Alle Termine der Vierschanzentournee im Überblick Datum Wettbewerb Austragungsort 28.12.2022 Qualifikation (ab 16.30 Uhr/Ticker) Oberstdorf 29.12.2022 Wettbewerb (ab 16.30 Uhr/Ticker) Oberstdorf 31.12.2022 Qualifikation (ab 14 Uhr/Livestream) Garmisch-Partenkirchen 01.01.2023 Wettbewerb (ab 14 Uhr/Livestream und Ticker) Garmisch-Partenkirchen 03.01.2023 Qualifikation (ab 13.30 Uhr/Livestream und Ticker) Innsbruck 04.01.2023 Wettbewerb (ab 13.30 Uhr/Livestream und Ticker) Innsbruck 05.01.2023 Qualifikation (ab 16.30 Uhr/Ticker) Bischofshofen 06.01.2023 Wettbewerb (ab 16.30 Uhr/Ticker) Bischofshofen