Skispringen So läuft die Vierschanzentournee bei der Sportschau

Vier Schanzen, vier Wettbewerbe: Für die Skispringer ist es ein Saison-Highlight. In vier Springen wird der Gewinner des goldenen Adlers gesucht. So läuft die 71. Vierschanzentournee bei der Sportschau.

Zum 71. Mal stellt sich bei der Vierschanzentournee die Frage, wer mit den vier unterschiedlichen Schanzen am besten zurechtkommt? Der Sieger wird am Ende den goldenen Adler in Händen halten. Wer alle vier Springen gewinnt, schreibt zudem ein weiteres eindrucksvolles Kapitel der Tourneegeschichte.

Der erste Skiadler, dem es gelang alle vier Wettbewerbe zu gewinnen, war Sven Hannawald (2001/02). Danach feierte in der Saison 2017/18 der Pole Kamil Stoch und bei der folgenden 67. Tourneeauflage der Japaner Ryoyu Kobayashi den Grand-Slam.

Vier Schanzen - vier unterschiedliche Herausforderungen

Doch zunächst müssen die weltbesten Skispringer auf den Anlagen in Deutschland und Österreich über den Balken und ihr Können unter Beweis stellen. Die Grundlage für eine erfolgreiche Tour wird auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf gelegt. Weiter geht es zum Neujahrsspringen auf die große Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen. Am Berg-Isel in Innsbruck werden dann einmal mehr die Windbedingungen und die Form über den Sieg mitentscheiden. Das große Finale findet auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen statt. Am Fuße des Hochkönigs wird der Tourneesieger gekrönt und mit dem goldenen Adler gefeiert.

Die Tournee in der Übersicht

Im Vorjahr gewann zum zweiten Mal nach 2018/19 der Japaner Ryoyu Kobayashi die Tournee. Karl Geiger wurde Fünfter, Markus Eisenbichler Sechster. Jetzt werden die Karten neu gemischt.

Die Vierschanzentournee beginnt am 28. Dezember mit der Qualifikation in Oberstdorf und endet am 6. Januar mit dem Finale in Bischofshofen. Stationen sind Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen.

Die Vierschanzentournee Start Wettbewerb In der Sportschau 28.12., 16.30 Uhr Oberstdorf, Qualifikation Liveticker 29.12., 16.30 Uhr 1. Springen, Schattenbergschanze in Oberstdorf Liveticker 31.12., 14 Uhr Garmisch-Partenkirchen, Qualifikation Das Erste/Livestream + Liveticker 1.1.23., 14 Uhr Neujahrsspringen, große Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen Das Erste/ Livestream + Liveticker 3.1.23., 13.30 Uhr Innsbruck, Qualifikation Das Erste/Livestream + Liveticker 4.1.23., 13.30 Uhr 3. Springen, Berg-Isel-Schanze in Innsbruck Das Erste/Livestream +Liveticker 5.1.23, 16.30 Uhr Bischofshofen, Qualifikation Liveticker 6.1.23, 16.30 Uhr 4. Springen, Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen Liveticker