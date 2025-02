Weltcup in Ljubno Skispringerin Selina Freitag in Ljubno eine Wucht Stand: 16.02.2025 11:30 Uhr

Skispringerin Selina Freitag hat auch am zweiten Tag im slowenischen Ljubno ihre Medaillenambitionen für die Weltmeisterschaft untermauert. Wie schon am Samstag flog die Deutsche auch am Sonntag auf den zweiten Platz, knapp hinter Seriensiegerin Nika Prevc.

Selina Freitag hat einfach einen Lauf. Ihre Sprünge laufen wie am Fließband, von selbst. Egal ob Rückenwind, Aufwind, kein Wind. Die Oberwiesenthalerin springt einfach immer weit.

Am Sonntag (16.02.2025) reichten ihre Sprünge auf 88,0 und 95,5 Meter wieder für einen Platz auf dem Siegerpodest. Besser war erneut nur Nika Prevc, die Slowenien feierte vor Heim-Fans einen Doppelsieg und baute damit ihre Führung im Gesamtweltcup aus. Als Dritte schaffte es Lisa Eder (Österreich) auf das Podest. "Ich war nicht ganz pünktlich. Ich weiß auch nicht wie, aber es funktioniert" , freute sich Freitag im ZDF.

Schmid erlebt eine Achterbahnfahrt

Während Freitag mit Leichtigkeit besticht, geht es bei der einstigen Überfliegerin Katharina Schmid schwerer. Die Oberstdorferin erlebt ein Auf und Ab. Nach einem starken Qualisprung (4. Platz) wollte sie im Wettkampf wieder zu viel und versteuerte sich.

Mit 81,5 Metern waren die Hoffnungen auf das lang ersehnte Podium schon nach dem ersten Durchgang dahin. Im Finale trumpfte Schmid mit 93 Metern auf und schob sich vom siebten auf den fünften Platz nach vorn.

Görlich wieder stark - Seyfarth mit einem Traumsatz

Abseits der glücklichen Siegerinnen hatte Luisa Görlich in den Tagen von Ljubno das breiteste Lachen auf den Lippen. Die Thüringerin erlebte ein Jahr nach ihrem Kreuzbandriss gerade ein Traum-Comeback. Nach Platz 13 am Samstag, legte Görlich am Sonntag noch einmal nach: 84 und 84,5 Meter bedeuteten am Ende Platz zwölf.

Juliane Seyfarth vom WSC Ruhla gelang am Sonntag im Finale ein Traumsprung. Die Thüringerin landete erst bei 86 Metern - und sprang damit zehn Meter weiter als im ersten Durchgang. Der Lohn: Seyfarth kletterte gleich neun Plätze nach oben und sammelte als 16 wertvolle Weltcup-Punkte.

Holz raus - Torazza pirscht sich nach vorn

Alvine Holz und Ljubno - das ist bisher keine Erfolgsgeschichte. Die Spätstarterin vom WSV Bad Freienwalde - sie springt erst seit sechs Jahren - schied mit 73,5 Metern wie schon am Samstag aus. Die junge Emely Torazza (SC Oberstdorf) sprang ins Finale, verpasste aber mit 78 und 81 Metern die Top-20.

Nach Sturzschock - Norwegen verzichtet

Nicht dabei waren die Norwegerinnen, die nach dem schweren Sturz von Thea Minyan Björseth verzichteten. Björseth, die als Führende den letzten Sprung des Tages absolvierte und dabei schwer stürzte, befindet sich im Krankenhaus. Sie hat sich am Knie und Ellenbogen verletzt und soll so schnell wie möglich nach Norwegen geflogen werden, teilte der norwegische Verband mit, der auch erklärte, dass Björseth dort auf jeden Fall operiert werden muss.

Reisch verzichtet auf Ljubno

Agnes Reisch, neben Selina Freitag zuletzt die stärkste deutsche Springerin, gönnte sich indes eine geplante Pause. Aus "Gründen der Belastungssteuerung" (Deutscher Skiverband) verzichtete die 25-Jährige eine Woche nach ihrem ersten Weltcup-Podest auf die Reise nach Slowenien.