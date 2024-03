Skispringen Meilenstein: Erstes Frauen-Fliegen der Weltcup-Geschichte Stand: 07.03.2024 13:20 Uhr

Die "Raw-Air"-Serie in Norwegen wird für die Skispringerinnen etwas ganz Besonderes: Erstmals findet ein Weltcup auf der Skiflugschanze statt.

Der Monsterbakken wartet! Zum ersten Mal stehen auf der gigantischen Skiflugschanze in Vikersund zwei Weltcup-Wettbewerbe im Skifliegen für die weltbesten Skispringerinnen an. Startberechtigt sind dabei die 15 besten Athletinnen des Gesamtweltcups, dazu haben noch fünf Athletinnen aus den Top 15 der laufenden "Raw-Air-"Tour die Chance, dabei zu sein - es zählt der Stand nach den jeweils zwei Springen in Trondheim und Oslo.

Es geht auch um den Schmid-Familienrekord

Katharina Schmid ist nach dem aktuellen Stand, die einzige Deutsche, die bereits qualifiziert ist. Sie hält auch den deutschen Rekord im Skifliegen, doch richtig heiß ist die Skisprung-Weltmeisterin auf den Familien-Rekord. 205 Meter flog ihr Schwager Julian Schmid einmal, sie selbst kam bislang "nur" auf 198,5 m. "Noch habe ich den Schmid-Rekord - aber der könnte nun wackeln" , sagte der WM-Zweite der Nordischen Kombination.

Denn im Frauen-Skispringen tut sich Historisches: Am Freitag (20 Uhr im Livestream bei sportschau.de) beginnt in Norwegen die zehntägige Raw-Air-Tour, abgeschlossen wird diese mit dem ersten Frauen-Fliegen der Weltcup-Geschichte. Auf Rekord-Weltmeisterin Schmid, die mit einem Karriereende nach der Saison liebäugelt, wartet in Vikersund noch einmal ein echtes Highlight. "I ch will mindestens die 200 m schaffen. Das ist mein größtes Ziel in dieser Saison ", sagt die 27-Jährige.

Weiterer Schritt zur "Schanzen-Gleichheit"

Schon vor einem Jahr durfte Schmid, die damals noch Althaus hieß, zusammen mit den besten Springerinnen der Welt mit dem Segen des Weltverbandes FIS am Monster-Bakken starten. Punkte gab es damals aber noch nicht, das ist nun anders. .

Schmid und Co. machen damit einen weiteren Schritt hin zur oft beschworenen "Schanzen-Gleichheit" . Bis dahin war es ein langer Kampf. "Beim Marathon hieß es anfangs auch: Das geht für Frauen nicht, das halten Lunge und Herz nicht aus. Dann hat es eine Frau einfach mal gemacht - und es ging", sagte Weltcup-Gesamtsiegerin Eva Pinkelnig aus Österreich einmal: "Also: Lasst uns mal fliegen."

Ema Klinec hält den Weltrekord

Mahner gibt es aber noch immer. " Solange sicher geflogen und ohne Sturz gelandet wird, ist alles wunderbar" , sagt etwa Toni Innauer. Nach Ansicht des früheren Weltmeisters werde aber "das Sturzgeschehen systematisch ausgeblendet ". Heißt: Da Frauen beim Skifliegen mit wesentlich höheren Anlaufgeschwindigkeiten als die Männer unterwegs sind, würden diese bei einem Sturz anders aufprallen. Die Folgen? Ungewiss.

Im letzten Jahr ging in Vikersund alles gut, die Slowenin Ema Klinec stellte mit 226,0 Metern den bis heute gültigen Weltrekord auf. "Es ist ein komplett anderes Gefühl, wenn man ein paar Sekunden länger in der Luft ist" , sagt Schmid im Rückblick. Eineinhalb Meter mehr hätten es trotzdem sein dürfen: "200 Meter, das gibt einen Extra-Kick."

FIS untersagte Schmid das "Einfliegen"

Ihre Sträuße mit der FIS muss Schmid aber auch im Jahr 2024 noch austragen. Als sie Ende Februar vor dem Weltcup der Männer in Oberstdorf am letztlich abgesagten "Einfliegen" der Schanze teilnehmen wollte, senkte der Weltverband den Daumen. Ihr Schwager Julian Schmid hätte als Kombinierer dagegen starten dürfen. Und: Auch eine Skiflug-WM für Frauen wird es erst einmal nicht geben. Ganz am Ziel sind Schmid und Co. also noch längst nicht.

Das deutsche Aufgebot

Kader Frauen Männer Selina Freitag (SG Nickelhütte Aue) Karl Geiger (SC Oberstdorf) Luisa Görlich (WSV 08 Lauscha) Stephan Leyhe (SC Willingen) Agnes Reisch (WSV Isny) Pius Paschke (SC Kiefersfelden) Anna Rupprecht (SC Degenfeld) Philipp Raimund (SC Oberstdorf) Katharina Schmid (SC Oberstdorf) Constantin Schmid (WSV Oberaudorf) Juliane Seyfarth (WSC 07 Ruhla) Andreas Wellinger (SC Ruhpolding)

Raw-Air-Serie der Skispringer Startzeit Wettbewerb Ort Sieger 08.03., 17 Uhr Einzel Männer, Quali HS 134 Oslo 08.03., 20 Uhr Einzel Frauen, Quali HS 134 Oslo 09.03., 14.40 Uhr Einzel Männer HS 134 Oslo 09.03., 16.45 Uhr Einzel Frauen HS 134 Oslo 10.03., 11.30 Uhr Einzel Männer , Quali HS 134 Oslo 10.03., 13 Uhr Einzel Frauen, Quali HS 134 Oslo 10.03., 14.20 Uhr Einzel Männer HS 134 Oslo 10.03., 17 Uhr Einzel Frauen HS 134 Oslo 12.03., 18 Uhr Einzel Frauen, Quali HS 105 Trondheim 12.03., 16 Uhr Einzel Männer HS 105 Trondheim 12.03., 18 Uhr Einzel Frauen HS 105 Trondheim 13.03., 11 Uhr Einzel Frauen, Quali HS 138 Trondheim 13.03., 16 Uhr Einzel Männer HS 138 Trondheim 13.03., 18.15 Uhr Einzel Frauen HS 138 Trondheim 15.03., 16.30 Uhr Einzel Männer Quali HS 240 Vikersund 16.03., 10 Uhr Einzel Frauen HS 240 Vikersund 16.03., 16 Uhr Einzel Männer HS 240 Vikersund 17.03., 10 Uhr Einzel Frauen HS 240 Vikersund 17.03., 15.30 Uhr Einzel Männer HS 240 Vikersund