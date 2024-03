Modus, Athleten, Termine "Raw-Air" - Alle Infos zur extremsten Skisprung-Serie der Welt Stand: 05.03.2024 15:35 Uhr

Die "Raw-Air"-Serie in Norwegen ist der nächste Saisonhöhepunkt der Skispringer. Frauen und Männer starten parallel in Oslo, Trondheim und in Vikersund.

Seit 2016/2017 gibt es neben der Vierschanzentournee noch eine zweite Serie bei den Skispringern: die "Raw-Air". Kurz vor dem Saisonfinale ermitteln Frauen und Männer auf drei unterschiedlich großen Anlagen ihre Besten. Dabei gilt die "Raw-Air" als härteste Skisprungserie der Welt. Insgesamt müssen Frauen und Männer in nur zehn Tagen 16 Sprünge absolvieren, während der Wettkampfzeit gibt es nur zwei Tage Pause.

Die Belohnung folgt nicht nur in Form von Weltcuppunkten, sondern auch Prämien. Zusätzlich zu den regulierten Preisgeldern bekommen die Sieger jeweils 40.000 Euro. Platz zwei wird noch mit 13.000 Euro belohnt, 6.000 Euro gibt es für den dritten Podestplatz.

Premiere bei den Frauen - erstmals Skiflug-Weltcup am Monsterbakken

Die Frauen feiern in diesem Jahr eine Premiere. Erstmals stehen auf dem Monsterbakken in Vikersund zwei Weltcup-Wettbewerbe im Skifliegen auf dem Programm der weltbesten Skispringerinnen. Startberechtigt sind dabei die 15 besten Athletinnen des Gesamtweltcups, dazu haben noch fünf Athletinnen aus den Top 15 der laufenden Raw-Air-Tour die Chance, dabei zu sein - es zählt der Stand nach den jeweils zwei Springen in Trondheim und Oslo.

Final-Modus der Männer

Nach vier Wettbewerben sind bei den Männern beim Finale in Vikersund nur noch die 50 Besten in der Qualifikation für das Skifliegen am Start. Davon werden 40 Athleten beim ersten Skifliegen am Samstag (16.03.2024) noch dabei sein. In der finalen Entscheidung am Sonntag sind dann nur die besten 30 des Wettbewerbs vom Vortag startberechtigt. In der zweiten Runde reduziert sich das Starterfeld weiter. Es fliegen nur noch die Top 20 mit. Der Sieger wird dann in der dritten und letzten Runde unter den besten Zehn ermittelt.

Es wird wieder in Trondheim gesprungen

In Trondheim wurde, anders als in den ersten Jahren der Tour, 2023 nicht gesprungen. Die Groß- und Normalschanze am Granasen hatte man im Frühjahr 2021 abgerissen, um sie für die Nordische Ski-WM 2025 neuzubauen. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten, die mit dem Krieg in der Ukraine und der Corona-Pandemie zusammenhingen, verzögerten sich die Bauarbeiten, sodass es in vergangen Jahr keine Weltcupspringen in Trondheim möglich waren. Stattdessen hatten die Wettkämpfe in Lillehammer stattgefunden. Jetzt ist man zurück auf den neuen Anlagen.

Wer hat 2023 gewonnen?

Im Vorjahr siegten die Slowenin Ema Klinec und der Norweger Halvor Egner Granerud.

Aktuelle Topstars im Weltcup

Andreas Wellinger ist der Hoffnungsträger im deutschen Team. Im Gesamtweltcup liegt der Athlet vom SC Ruhpolding bei maximal noch 800 zu vergebenden Punkten vor der Raw-Air-Serie mit 1.296 Zählern auf Rang drei hinter dem führenden Österreicher Stefan Kraft (1578) und dem Japaner Ryoyu Kobayashi (1382). " Da freue ich mich extrem drauf, auch wenn es hart wird ", sagte Wellinger über die anstehenden sechs Wettbewerbe. Vorjahressieger Granerud ist dagegen nicht so gut durch die Saison gekommen. In der Weltcup-Tabelle liegt er nur auf Platz 23.

Bei den Frauen ist sicher mit der Slowenin Nika Pevc zu rechnen. Sie hat das Silvestertunier gewonnen und im Gesamtweltcup 1.105 Punkte angesammelt, Damit liegt sie klar vor Österreichs Starspringerin Eva Pinkelnig (931). Auch die Japanerin Yuko Ito springt eine gute Saison. Als derzeit beste deutsche Skispringerin will Katharina Schmid (520 Pkt.) mit aufs Podest. Vorjahressiegerin Ema Klinec tritt als 16. der Gesamtwertung zur Titelverteidigung an.

Raw-Air live im Ersten!

Die Wettbewerbe am Freitag, Samstag und Sonntag sehen Sie live im Ersten bzw. im Stream bei sportschau.de. Hier gibt's den kompakten Überblick.

Raw-Air-Serie der Skispringer Startzeit Wettbewerb Ort Sieger 08.03., 17 Uhr Einzel Männer, Quali HS 134 Oslo 08.03., 20 Uhr Einzel Frauen, Quali HS 134 Oslo 09.03., 14.40 Uhr Einzel Männer HS 134 Oslo 09.03., 16.45 Uhr Einzel Frauen HS 134 Oslo 10.03., 11.30 Uhr Einzel Männer , Quali HS 134 Oslo 10.03., 13 Uhr Einzel Frauen, Quali HS 134 Oslo 10.03., 14.20 Uhr Einzel Männer HS 134 Oslo 10.03., 17 Uhr Einzel Frauen HS 134 Oslo 12.03., 18 Uhr Einzel Frauen, Quali HS 105 Trondheim 12.03., 16 Uhr Einzel Männer HS 105 Trondheim 12.03., 18 Uhr Einzel Frauen HS 105 Trondheim 13.03., 11 Uhr Einzel Frauen, Quali HS 138 Trondheim 13.03., 16 Uhr Einzel Männer HS 138 Trondheim 13.03., 18.15 Uhr Einzel Frauen HS 138 Trondheim 15.03., 16.30 Uhr Einzel Männer Quali HS 240 Vikersund 16.03., 10 Uhr Einzel Frauen HS 240 Vikersund 16.03., 16 Uhr Einzel Männer HS 240 Vikersund 17.03., 10 Uhr Einzel Frauen HS 240 Vikersund 17.03., 15.30 Uhr Einzel Männer HS 240 Vikersund