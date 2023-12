Skispringen in Engelberg Wellinger springt in der Qualifikation auf Platz 2 Stand: 15.12.2023 14:28 Uhr

Andreas Wellinger hat in der Qualifikation zum Weltcup in Engelberg für das nächste Top-Resultat der DSV-Adler gesorgt, bei Karl Geiger lief es noch nicht rund.

Zum Auftakt der traditionellen Generalprobe für die Vierschanzentournee musste sich der Weltcup-Gesamtzweite Wellinger nach einem Sprung auf 133,0 m mit 167,1 Punkten nur dem Slowenen Anze Lanisek (135,5/170,9) geschlagen geben.

Geiger nur auf Platz 25

Geiger (Oberstdorf), der in der Vorwoche beim Weltcup-Heimspiel in Klingenthal beide Springen gewonnen hatte, landete nur auf Platz 25, schaffte aber souverän den Einzug in den Wettkampf der besten 50 am Samstag (16.00 Uhr im Live-Ticker).

Geigers Klub-Kollege Philipp Raimund, zuletzt wegen eines Infekts im Weltcup nicht dabei, glänzte mit Rang vier und der bei längerem Anlauf erzielten Tagesbestweite von 137,5 m, damit lag er noch vor Weltcup-Spitzenreiter Stefan Kraft (Österreich/5.).

"Ein guter Tag"

Stephan Leyhe (Willingen/10.), Pius Paschke (Kiefersfelden/15.) und Martin Hamann (Aue/37.) qualifizierten sich ebenfalls für den Wettkampf. "Es war insgesamt ein ganz guter Tag für uns" , sagte Bundestrainer Stefan Horngacher: "Karl hat leider seinen Sprung nicht ganz getroffen, alles rundherum war aber soweit okay."

Die Gross-Titlis-Schanze in Engelberg gehört zu den Lieblingsbakken des Allgäuers. 2018 feierte Geiger in der Schweiz seinen ersten Weltcupsieg, auch 2021 gewann er.