Vierschanzentournee in Gefahr Skispringer Eisenbichler weiter zum Zuschauen verdammt Stand: 13.12.2023 15:05 Uhr

Eine Vierschanzentournee ohne Markus Eisenbichler? Eigentlich unvorstellbar. Durch die erneute Nicht-Nominierung des Ex-Weltmeisters für das deutsche Weltcup-Team wird dieses Szenario aber wahrscheinlicher.

Markus Eisenbichler wird auch beim anstehenden Weltcup der Skispringer in Engelberg (Schweiz) nicht zum deutschen Aufgebot gehören. Wie der DSV am Mittwoch (13.12.2023) mitteilte, springt der 32-Jährige am kommenden Wochenende im zweitklassigen Continental Cup in Kuusamo statt bei der traditionellen Generalprobe für die Vierschanzentournee.

Den erneuten Vorzug vor dem sechsfachen Weltmeister erhielt der Deutsche Meister Martin Hamann. Daneben stehen Klingenthal-Doppelsieger Karl Geiger, Andreas Wellinger, Stephan Leyhe, Pius Paschke und Philipp Raimund im Aufgebot des DSV.

Eisenbichler enttäuscht im Continental Cup

Eisenbichler sucht derzeit vergebens nach seiner Form. Beim Saisondebüt im Continental Cup am vergangenen Wochenende in Lillehammer sprangen nur die Plätze 14 und 23 heraus. Von der Großschanze gelang ihm kein Versuch über die 130-Meter-Marke, womit er deutlich hinter seinen Teamkollegen Luca Roth und Felix Hoffmann landete.

Damit rückt auch eine Teilnahme an der Vierschanzentournee für Eisenbichler in immer weitere Ferne. Geiger, Wellinger, Paschke sind dank ihrer herausragenden Leistungen praktisch gesetzt. Auch Leyhe, Raimund und mit Abstrichen Hamann zeigten bisher solide Sprünge.

Tourneeaufttakt erstmals seit 2012 ohne Eisenbichler?

Noch ist offen, ob der DSV seine zweimalige Möglichkeit der Meldung einer zusätzlichen "nationalen Gruppe" bei den deutschen Tourneestationen in Oberstdorf am 29. Dezember und Garmisch-Partenkirchen am Neujahrstag ausschöpft.

In den vergangenen Jahren hatte der DSV nur in Garmisch-Partenkirchen ein zusätzliches sechsköpfiges Aufgebot gemeldet. Sollte der Verband erneut so verfahren, dürfte der frühere Gesamtzweite Eisenbichler erstmals seit 2012 wieder den Tourneeauftakt verpassen.

Geigers gute Erinnerungen an Engelberg

Ganz anders gestaltet sich dagegen die Lage bei Geiger. Nach seinem phänomenalen Auftritt in Klingenthal kehrt er nun an den Ort seines ersten Weltcup-Sieges zurück. Vor fast genau fünf Jahren gewann der Oberstdorfer erstmals ein Weltcup-Springen von der Gross-Titlis-Schanze. Drei Jahre später wiederholte er seinen Triumph an Ort und Stelle.

" Ich freue mich riesig – speziell nachdem es in Klingenthal so überragend gelaufen ist ", sagte Geiger. "Ich mag die Schanze in Engelberg, durfte dort meinen ersten Weltcup-Sieg feiern ."