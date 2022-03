Die Gefahr, dass Karl Geiger nach dem Rückschlag von Lahti jetzt längerfristig ins Grübeln gerät, besteht schon rein zeitlich nicht. Es geht sofort weiter.

Nach seinen etwas verkrampft wirkenden Sprüngen hatte Geiger in Lahti als Fünftplatzierter das Gelbe Trikot des Gesamtführenden im Weltcup an seinen Dauerrivalen Kobayashi verloren. Der landete im zweiten Durchgang bei 130,5 Metern und gewann das Springen punktgleich mit dem Norweger Halvor Egner Granerud.

Doch nach Lahti ist vor Lillehammer, wo bereits am Mittwoch (02.03.2022) die Qualifikation zum nächsten Weltcup-Event ansteht (Live-Ticker am Donnerstag, 16 Uhr, bei sportschau.de) - die hochdotierte "Raw-Air"-Serie beginnt. Und damit ein Skisprung-März, in dem ein Highlight das nächste jagt.