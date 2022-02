DSV-Trio kann Vorleistungen nicht halten

Etwas enttäuschend verlief der letzte Wettbewerb vor dem Raw Air in Norwegen für Markus Eisenbichler. Mit Podestambitionen gestartet, landete er im ersten Durchgang bei 123 Metern und hatte als 13. sein Ziel schon aus den Augen verloren. Nach einer Steigerung auf 127 Meter im zweiten Sprung steigerte er sich immerhin noch auf Rang acht.

Schmid rettet Wettkampf im zweiten Versuch

Auch Constantin Schmid konnte den starken Eindruck, den er im ersten Einzel- und im Mannschaftsspringen hinterlassen hatte, bestätigen. Nach einem schwächeren ersten Sprungs (116,5 Meter) konnte er nach einem Satz auf 125,5 Meter noch einige Plätze gutmachen und schaffte er es als 19. aber wieder in die Top 20.

" Der zweite Sprung war echt in Ordnung. Der erste war nicht gut und das nervt mich ein bisschen. Aber ich ärgere mich jetzt nicht darüber, denn der Abschluss war gut ", sagte Schmid.

Severin Freund gelang dagegen kein guter Abschluss. Mit 120 und 120,5 Metern blieb er in beiden Durchgängen unter seinen Möglichkeiten und hatte nach zwei guten Wettkampftagen in Lahti keinen guten Abschluss. Freund wurde am Ende 23..

Ein deutsches Sorgenkind im Aufwind

Eine deutliche Leistungssteigerung gelang dagegen Stephan Leyhe. Nachdem er am Freitag im ersten Durchgang gescheitert war und im Mannschaftswettbewerb nicht ran durfte, legte er Weiten von 121,5 und 123 Meter hin und verabschiedete sich mit Rang 16 aus Finnland.

Pius Paschke verpasste erneut den Sprung ins Finale. Wie am Freitag enttäuschte er und untermauerte mit einer Weite von 113,5 Meter seine aktuell schwache Form.

