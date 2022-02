Wie in Peking machte das österreichische Team im letzten Sprung den Sieg gegen Slowenien perfekt. Das Quartett um Ziga Jelar, Cene Prevc, Timi Zajc und Peter Prevc sah schon wie der sichere Sieger aus, hatte am Ende aber doch 5,5 Punkte Rückstand auf Österreich, das vom wieder mal überragenden Stefan Kraft, der am Vortag das Einzelspringen gewonnen hatte, angeführt wurde.

Das deutsche Team schaffte es wie bei den Olympischen Spielen aufs Podest und wurde Dritter. Damit behaupteten Constantin Schmid, Severin Freund, Markus Eisenbichler und Karl Geiger auch die Spitzenposition in der Nationenwertung.