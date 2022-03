Mit Verzögerung - Auch der Wintersport schließt Russland aus

Junioren-WM 2023 in Nowosibirsk gestrichen

Der Eishockey-Weltverband IIHF hatte seine Entscheidung bereits am Montagabend getroffen, bis auf Weiteres dürfen Teams aus Russland und Belarus auf Klub- und Nationalmannschaftsebene nicht an den internationalen Wettbewerben teilnehmen. Russland wurde zudem die Ausrichtung der Junioren-WM 2023 in Nowosibirsk und Omsk entzogen. Die WM 2023 in St. Petersburg ist vorerst nicht betroffen.

Am Dienstag sperrte zudem der Ski-Dachverband FIS die Aktiven aus Russland und Belarus für seine Events. "Um die Sicherheit aller Athleten bei FIS-Wettkämpfen zu gewährleisten, beschloss der FIS-Rat einstimmig, dass ab sofort kein russischer oder belarusischer Athlet bis zum Ende der Saison an FIS-Wettkämpfen auf allen Ebenen teilnehmen darf" , teilte der Verband mit.

Hoffen auf schnelles Ende des Krieges

Der FIS-Rat hoffe, dass der Krieg in der Ukraine schnell beendet werde, heißt es weiter: "Damit die internationale Sportgemeinschaft den Heilungsprozess einleiten und sich wieder mit allen Athleten und Nationen messen kann."

Erst Skispringen, dann Ski Alpin und Biathlon

Ab Mittwoch steht der Skispung-Weltcup in Lillehammer auf dem Programm, am Freitag fahren die Alpinen eine Abfahrt in Kvitfjell, die Nordischen Kombinierer und die Langläufer sind am Wochenende in Oslo, später im März dann auch die Biathleten, die aber einen eigenen Weltverband (IBU) haben.