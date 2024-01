Skispringen Deutsche Skispringerinnen enttäuschen in Ljubno Stand: 28.01.2024 12:30 Uhr

Schwaches Wochenende der deutschen Skispringerinnen beim Weltcup in Ljubno. War schon am Samstag lediglich Katharina Schmid als Zehnte unter die Top10 gesprungen, setzte sich die Misere am Sonntag fort.

Beim slowenischen Erfolg durch die erst 18-jährige Lokalmatadorin Nika Prevc vor der Österreicherin Eva Pinkelnig und Nika Kriznar (Slowenien) blieben die deutschen Springerinnen bei schwierigen Windbedingnungen erneut hinter den Erwartungen zurück.

Diesmal war es Anna Rupprecht, die als Zehnte gerade noch so die Top 10 erreichte. Selina Freitag wurde 12., Katharina Schmid 13. Zum Treppchen fehlten Schmid nach Flügen auf 85,5 und 86,0 m umgerechnet fast zehn Meter.

Luisa Görlich als 21. und Juliane Seyfahrt als 25. komplettierten das durchwachsene Mannschaftsergebnis. Am kommenden Wochenende wartet einer der Saisonhöhepunkte: Die Springerinnen sind dann, genauso wie die Männer, in Willingen aktiv. Im Vorjahr hatte Schmid vor großartiger Kulisse an der Mühlenkopfschanze einen Sieg im Einzel gefeiert.