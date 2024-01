Skispringen Absturz im zweiten Durchgang - Skispringerinnen verpassen Podest Stand: 27.01.2024 12:57 Uhr

Die Leidenszeit der deutschen Skispringerinnen setzt sich fort: Beim Weltcup in Ljubno sprangen Katharina Schmid und Co. am Samstag (27.01.2024) der Weltspitze wieder hinterher.

Zur Halbzeit hatten Katharina Schmid und Anna Rupprecht das Podest noch im Visier. Die Sprünge waren in Ordnung und reichten für die Plätze sechs und sieben, doch statt nach oben ging es für beide DSV-Athletinnen in der Platzierung bergab. Mit nur 83,5 Metern verlor Schmid deutlich und wurde am Ende Zehnte. Rupprecht kegelte mit 81,5 Metern sogar noch aus den Top Ten.

Den Sieg auf der spezielle Schanze mit einem Radiusknick sicherte sich die Österreicherin Eva Pinkelnig vor Nika Prevc (Slowenien) und Alexandria Loutitt (Kanada).

Freitag einen Wimpernschlag besser als Seyfarth

Ein Krimi spielte sich - lange bevor die Besten an der Reihe waren - ab. Im deutsch-deutschen Duell war Selina Freitag nach zwei Durchgängen 0,4 Punkte besser als ihre Teamkollegin Juliane Seyfarth. Die Oberwiesenthalerin kam nach Sprüngen auf 83 und 85 Meter in der Endabrechnung auf Platz 18. Seyfarth, zur Halbzeit als 20. noch drei Plätze besser als Freitag, landete nach Sprüngen auf 84 und 83,5 Metern unmittelbar dahinter auf Rang 19.

Luisa Görlich vom WSV 08 Lauscha kam nicht zurecht. 80,5 Meter reichten immerhin für eine zweite Chance, die Görlich aber nicht nutzte. Nach einer Landung bei 78,5 Metern wurde sie 26. Am Sonntag (28.01., 11 Uhr im Live-Ticker) steht Teil 2 des Weltcup-Wochenendes in Ljubno an.

Reisch nach Sturzpech in der Reha

Nicht dabei ist. Agnes Reisch. Wie der FSV bekannt gab, legte sie nach ihren beiden Stürzen eine Wettkampfpause ein, absolviert ein Rehaprogramm und kehrt frühestens in Rasnov (17.02.20224) wieder ein.