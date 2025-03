Raw Air in Vikersund Kein Skifliegen für die Frauen am Sonntag Stand: 16.03.2025 11:35 Uhr

Raue Luft im wahrsten Sinne des Wortes: Die äußeren Verhältnisse haben am Sonntag (16.03.2025) bei der Raw Air in Vikersund zur Absage des Skifliegens der Frauen gesorgt. Im Gegensatz zum Vortag konnte diesmal niemand springen. Auch eine Neuansetzung findet nicht statt.

Wie schon am Samstag brauchten die Springerinnen wieder viel Geduld. Bei Waffeln und Tee saßen sie im Aufwärmraum im Schanzenturm und warteten auf die Entscheidungen der Jury. Nach mehreren Verschiebungen war um 11.30 Uhr klar: Heute wird nicht gesprungen.

"Die Jury hat die finale Entscheidung getroffen, den Wettkampf abzubrechen. Die Windbedingungen sind zu gefährlich, um zu springen ", funkte Miran Tepes, der Verantwortliche für die Startfreigaben, an FIS-Renndirektor Sandro Pertile.

Keine Neuansetzung möglich wegen Männer-Qualifikation

Es gebe diesmal auch keine Möglichkeit, den Wettkampf nachzuholen. "Das ist schade, aber manchmal gibt es solche Tage. Wir sind eben ein Outdoor-Sport" , erklärte Pertile. Am Samstag war das Springen am Mittag bei noch einer verbleibenden Springerin ebenfalls abgebrochen, dann aber am Nachmittag nachgeholt worden. Dafür hatte man den Probedurchgang der Männer gestrichen. Diesmal findet jedoch am Nachmittag die Qualifikation der Männer statt.

Kurz vor dem Wettbewerb musste schon der Probedurchgang wegen der Windbedingungen abgebrochen werden. Lediglich 15 Springerinnen konnten da einen Versuch absolvieren.

Prevc gewinnt auch Raw-Air-Wertung

Damit ist klar, dass Nika Prevc auch Gesamtsiegerin der Raw Air ist. Die Slowenin hatte in Oslo gewonnen und am Samstag an ihrem 20. Geburtstag auch das erste Fliegen in Vikersund. Zudem steht sie bereits als Weltcup-Gesamtsiegerin fest. Beste deutsche bei der norwegischen Sprungserie wurde Selina Freitag auf Rang fünf.