Raw Air in Vikersund Abgebrochenes Skifliegen der Frauen soll um 15.45 Uhr nachgeholt werden Stand: 15.03.2025 12:25 Uhr

Es stand noch eine Springerin oben, aber der Wind wollte einfach nicht mitspielen. Das Skifliegen in Vikersund ist am Samstagmittag (15.03.2025) abgebrochen worden. Das war besonders für Selina Freitag bitter, die zum Zeitpunkt des Abbruchs in Führung lag. Der Wettkampf soll später am Tag nachgeholt werden.

Freitag hatte sich nach langem Warten mit einem Sprung von 189 Meter an die Spitze gesetzt, zwar waren andere Athletinnen besser, aber die Sächsin hatte deutlich weniger Anlauf und bekam entsprechende Bonuspunkte. Doch mit dem Sieg sollte es – wieder einmal – nichts werden. Aber nicht, weil wieder mal eine Springerin besser war, sondern weil der Wettkampf nicht regulär zu Ende gebracht werden konnte. Nun soll es um 15:45 Uhr einen zweiten Anlauf geben. Statt des Probedurchgangs der Männer soll es einen auf einen Durchgang verkürzten Wettbewerb der Frauen geben.

Die letzten drei müssen ewig warten

Freitag musste zuvor wegen unzulässiger Bedingungen gleich drei Mal wieder vom Balken, am Vorbau wehte einfach zu viel Wind. Die Jury entschied sich für eine Pause und schickte die drei verbliebenen Athletinnen noch einmal in den Aufwärmraum. Nach fast 15 Minuten ging es schließlich weiter, zudem verkürzten die Verantwortlichen den Anlauf um weitere Luken von 19 auf 14.

Die 189 Meter von Freitag reichten angesichts der ganzen Kompensationspunkte trotzdem für die Führung, allerdings war die Sächsin nicht zufrieden mit der Situation. FIS-Rennleiter Sandro Pertile entschuldigte sich förmlich bei ihr im Athletenbereich. "Es war schon ziemlich nervig. Mir sind dann auch die Füße eingeschlafen, ich hatte kein Gefühl mehr, es war alles taub. Leider hat sich das Warten nicht ausgezahlt, wie ich das erhofft hatte. Der Aufwind war da, um über die 200 Meter zu fliegen, aber Gate 14 ist dann schon sehr tief" , so Freitag im ZDF.

Bestweiten für Reisch und Seyfarth zählen nicht

Nach ihr ging das Warten weiter und der Anlauf wurde weiter verkürzt. Eirin Maria Kvandal musste aus Luke elf springen und kam nur auf 172,5 Meter und auch die als Gesamtweltcup-Siegerin feststehende Nika Prevc harrte eine gefühlte Ewigkeiten auf und neben dem Balken aus, bis sie erneut zurück in den Aufwärmraus geschickt wurde. Nach fast einer Dreiviertelstunde Warten, kam schließlich die Meldung vom Abbruch. Die Aussicht auf regulären Wind war nicht gegeben.

So war Freitags Leistung plötzlich nichts mehr wert, ebenso die 186,5 Meter von Katharina Schmid, die auf Rang sieben lag. Und auch Agnes Reisch und Juliane Seyfarth dürften sich ärgern. Beide sind zum ersten Mal beim Skifliegen dabei, nachdem in den Vorjahren nur die besten 15 bzw. 20 des Weltcups startberechtigt waren. Beide tasten sich noch vorsichtig an das Skifliegen heran, kamen mit 164,5 Meter (Reisch) beziehungsweise 165,5 Meter (Seyfarth) auf jeweils persönlichen Bestweiten, die aber nun nicht in die Statistik eingehen werden.

Einen kurzen Schreckmoment gab es bei der Kanadierin Abigale Strate, die kruz vor der Landung eine kleiner Böe erwischte und bei 186,5 Metern stürzte. Sie konnte aber selbstständig wieder aufstehen und den Auslauf eigenständig verlassen.