Weltcup in Rasnov Skispringerin Althaus vom Winde verweht - Seyfarth jubelt in Rasnov Stand: 18.02.2023 12:05 Uhr

Einen Tag nach ihrem Sieg von Rasnov ist Katharina Althaus am Samstag in Rasnov vom Winde böse verblasen worden. Jubeln konnte aber Juliane Seyfarth. Der Tagessieg ging an die Norwegerin Anna Odine Stroem.

So hatte sich Katharina Althaus ihren letzten Sprung vor den Ski-Weltmeisterschaften in Planica nicht vorgestellt. "Was zur Hölle ist das? Was für eine Sch…" , fluchte die sonst so entspannte Oberstdorferin nach ihrem Sprung in Rasnov. Bei heftigen Winden war Althaus gerade in Rasnov von der Schanze gegangen und hatte keine Chance auf einen der vorderen Plätze. Mit 72,5 Metern wurde Althaus nur 22. Zuvor am Samstag hatte Althaus noch die Qualifikation gewonnen, am Freitagabend feierte sie ihren sechsten Weltcupsieg.

Seyfarth bei Stroem-Sieg Vierte

Jubeln konnte dagegen Juliane Seyfarth. Die Thüringerin wurde bei dem auf einen Sprung reduzierten Wettkampf mit 83,5 Metern Vierte und feierte damit ihr bestes Weltcupergebnis seit mehr als zwei Jahren. Mit ihrem starken Sprung verpasste Seyfarth das Podest um 4,2 Punkte. Tagessiegerin wurde die Norwegerin Anna Odine Stroem mit 84,0 Metern vor Weltcupspitzenreiterin Eva Pinkelnig aus Österreich (86,5 Meter) und Julia Mühlbacher (83,0 Meter).

Starke Winde, 100 Minuten für 40 Springerinnen

Der Wettkampf auf der Normalschanze in Rumänien war immer wieder wegen hefitger Böen unterbrochen worden. Mehr als 1,5 Stunden brauchte die Jury, die 40 Springerinnen des ersten Durchganges von der Schanze zu bringen. Der zweite Durchgang wurde kurz darauf gestrichen.

Althaus: "Schiebe es ungern auf den Wind"

"Puh, war einfach ein Windlotterie. Manche hatten Glück und manche Pech" , sagte Althaus ein paar Minuten nach ihrem Fluch im Auslauf am Sportschau-Mikrofon. "Mein Sprung war nicht optimal. Aber es wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Ich schiebe es ungern auf den Wind, aber heute war es so. Man hätte es abbrechen können. Eine halbe Stunde da oben zu warten war nicht optimal."

Noch am Freitag hatte Althaus mit ihrem Sieg den neunten Podestplatz des Winters gefeiert. Zuletzt war sie Ende Januar und Anfang Februar in Hinterzarten und Willingen aufs Podest gekommen. In der Vorwoche in Hinzenbach hatte sie zur Halbzeit noch geführt, war dann aber auf Rang sechs abgerutscht.

Einige Top-Athletinnen nicht am Start

Bei den letzten Skispringen vor der Nordischen Ski-WM verzichten einige Top-Athletinnen auf einen Start: Neben fast allen deutschen WM-Starterinnen sind auch Chiara Kreuzer und Marita Kramer aus Österreich, Silje Opseth aus Norwegen sowie die Japanerin Sara Takanashi nicht nach Rumänien gereist. Das deutsche Quartett Selina Freitag, Luisa Görlich, Anna Rupprecht und Pauline Hessler bereitet sich am Wochenende im heimischen Oberstdorf auf die in der kommenden Woche in Slowenien beginnenden Titelkämpfe vor.