Skispringen in Willingen Althaus auf Podestkurs - Freitag lauert Stand: 04.02.2023 13:17 Uhr

Skispringerin Katharina Althaus hat sich beim Heimweltcup in Willingen am Samstag (04.02.2023) in eine aussichtsreiche Position vor dem finalen Durchgang gebracht. Auch Selina Freitags Chancen stehen gut.

Im Gegensatz zum Vortag, als der Mixed-Wettbewerb von heftigen Winden beeinträchtigt war, zeigte sich das Wetter an der Mühlenkopfschanze im Sauerland dieses Mal von seiner besseren Seite.

Spannendes Finale garantiert

Das wusste auch Katharina Althaus zu nutzen, die sich mit 133 Metern und Platz drei in Stellung vor dem zweiten Durchgang brachte. Der Rückstand auf die derzeit führende Slowenin Ema Klinec (137,5 Meter) beträgt nur 2,9 Punkte. Auf Platz zwei liegt momentan Sara Takanashi aus Japan mit 2,3 Punkten Rückstand auf Klinec.

Selina Freitag war im vergangenen Winter in Willingen noch schwer gestürzt. Dieses Mal kam sie deutlich besser zurecht, auch wenn sie etwas zu steil vom Schanzentisch kam. Nach 132,5 Metern und Platz fünf ballte die Sächsin dennoch die Fäuste, wohlwissend, dass der Sprung auf das Treppchen noch möglich ist.

Top Ten für Görlich in Reichweite

Auch Luisa Görlich konnte zufrieden sein. Dank 126,5 Meter, abgerundet mit sauberem Telemark, setzte sie sich zwischenzeitlich an die Spitze des Feldes. Vor dem zweiten Durchgang ist sie elfte. Anna Rupprecht (17.) sprang zehn Meter weniger und bekam bei der Landung einige Punktabzüge.

Juliane Seyfarth landete nach einem gut getimten Absprung nach 114 Metern und qualifizierte sich als 25. ebenfalls für den zweiten Durchgang. Das schaffte auch Pauline Heßler (28.). Wirklich zufrieden konnte die 24-Jährige nach 107,5 Metern aber nicht sein, nachdem sie etwas zu früh vom Schanzentisch kam und so Geschwindigkeit verlor.

Schreckmoment im Mixed

Bereits am Vortag hatten Althaus und Freitag mit dem Mixed-Team Bronze geholt. Allerdings war der Wettkampf, der angesichts stark wechselnder Winde bereits nach dem ersten Durchgang beendet wurde, wenig aussagekräftig.

Insbesondere Timi Zajc sorgte für einen Schreckmoment, als er mit starkem Aufwind auf wahnwitzige 161,5 Meter segelte. Der Slowene blieb glücklicherweise unverletzt, ebenso wie die Japanerin Yuki Ito bei einem ähnlich spektakulären Sprung auf 154,5 Meter.