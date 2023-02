Letzter Weltcup vor WM in Planica DSV-Skispringer mit Topkader nach Rasnov - als einzige Nation Stand: 17.02.2023 15:00 Uhr

Das deutsche Team der Skispringer geht im letzten Wettkampf vor den Weltmeisterschaften in Planica in Bestbesetzung an den Start. Ansonsten fehlen nahezu alle Stars in Rasnov.

Für die deutschen Skispringer wird die WM-Generalprobe am Wochenende zu einem Muster ohne Wert. Mit Ausnahme der DSV-Adler verzichten alle Topstars auf den Weltcup im rumänischen Rasnov. Von den besten 17 Athleten des Gesamtweltcups sind einzig Andreas Wellinger, Karl Geiger und Markus Eisenbichler angereist.

Nur wenig Konkurrenz

Und nicht nur das: Sechs der acht laut Gesamtweltcup aktuell besten Springer in Rasnov kommen aus Deutschland, die härtesten Konkurrenten um den Sieg werden somit der Slowene Ziga Jelar und Daniel Andre Tande aus Norwegen. Insgesamt sind nur 47 Springer am Start, die für Freitag angesetzte Qualifikation wird zum Prolog. Das DSV-Team hatte sich gegen eine Wettkampfpause entschieden.

Die kleine Schanze in Rasnov sei " eine sehr gute Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, die auch auf einer kleinen Schanze beginnt ", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher. Die erste WM-Entscheidung in Planica fällt am 25. Februar (17 Uhr) von der Normalschanze.

Leyhe oder Schmid - wer schafft es nach Planica?

In Rasnov steht am Samstag (18.02.2023) ein Einzel an, in dem Stephan Leyhe und Constantin Schmid noch um das letzte WM-Ticket kämpfen. Am Sonntag folgt ein Super-Team-Wettkampf, bei dem pro Nation nur zwei Springer an den Start gehen dürfen.

Video Wintersport Skispringen der Frauen in Rasnov - der erste Durchgang Beim Skispringen steht in Rasnov der letzte Weltcup vor der WM auf dem Programm. Den Anfang machen die Frauen - der komplette erste Durchgang. mehr Video Skisprung-Weltcup in Rasnov Wellinger - "Lieber Wettkämpfe als trainieren" Die deutschen Skispringer lassen den Weltcup in Rasnov anders als viele andere Nationen nicht aus. Im Interview spricht Andreas Wellinger über diese Entscheidung. mehr video Skispringen Skispringen: Wellinger und Geiger zeigen Topleistung in Lake Placid Andreas Wellinger fliegt in Lake Placid erneut aufs Podest, direkt hinter dem Norweger Halvor Egner Granerud. Auch Karl Geiger ist in einer sehr guten Form. mehr