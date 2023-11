Ski Alpin in Killington Riesenslalom - Shiffrin braucht Aufholjagd im Heimrennen Stand: 25.11.2023 17:00 Uhr

Alice Robinson aus Neuseeland hat die besten Karten auf den Sieg im Riesenslalom beim Killington-Weltcup. Die 21-Jährige führt nach dem ersten Durchgang beim ersten Saisonrennen in Nordamerika. Die Entscheidung fällt ab 19 Uhr (Livestream bei sportschau.de und in der Mediathek) .

Robinson jagte am Samstag (25.11.2023) am schnellsten über die eisige Piste, fuhr leicht und furchtlos zur Bestzeit und geht im Finale als Letzte an den Start. Ihre Konkurrentinnen sitzen ihr aber dicht im Nacken. Auch US-Skistar Mikaela Shiffrin (5. Platz / + 0,23 Sekunden) mischt noch mit.

Nach ihrem Sieg im Slalom in Levi will Shiffrin bei ihrem Heimspiel im Riesenslalom ganz oben auf das Podest. Möglich ist der Sieg noch, aber der US-Skistar muss im Finale eine Aufholjagd starten und auf Patzer der Konkurrenz hoffen. Die 28-Jährige ging in der nahen Burke Mountain Academy zur Schule, fuhr im ersten Teil zu verhalten und konnte die entscheidenden Hundertstel nicht mehr aufholen.

Spannendes Finale - Top 5 innerhalb von 0,23 Sekunden

Die Top 5 liegen allerdings dicht beisammen. Nur einen Wimpernschlag langsamer als die Führende Robinson war die Schwedin Sara Hector, die mit Startnummer 1 lange auf dem Platz 1 lag. An ihrer Zeit (56,03 Sekunden) bissen sich viele Mitfavoritinnen die Zähne aus. Auch die Schweizerin Lara Gut-Behrami, die den bisher einzigen Riesenslalom der Saison gewonnen hatte, kam nicht an die Schwedin heran und ist vorerst Dritte (+ 0,08 Sekunden).

Alice Robinson war im ersten Durchgang die Schnellste. (Archivbild)

Erst Robinson - mit Startnummer 9 - knackte Hectors Zeit. Dabei hatte die 21-Jährige kaum einer auf dem Zettel. Ihr letzter Weltcupsieg liegt gut 30 Monate zurück. Ob Robinson im zweiten Durchgang noch einmal eine fehlerfreie Fahrt gelingt, wird sich zeigen.

Vlhova und Mowinckel weit zurück

Petra Vlhova aus der Slowakei und die Norwegerin Ragnhild Mowinckel müssen ihre Hoffnungen auf eine Top-Platzierung dagegen früh begraben. Vlhova ist zur Halbzeit Achte (+ 0,94 Sekunden), Mowinckel liegt nur auf Rang 13 (+ 1,51 Sekunden). Für die Norwegerin beginnt die Saison mit Pleiten, Pech und Pannen: In Sölden wurde Mowinckel wegen eines Verstoßes gegen das Fluorwachsverbot disqualifiziert.

Aicher verpasst Finale

Vom Deutschen Skiverband war nur Emma Aicher am Start. Die Alleinunterhalterin hatte mit Startnummer 53 keine Chance auf eine vordere Platzierung. Mit einer Zeit von 59,30 Sekunden verpasste sie den zweiten Durchgang der besten 30.

Am Sonntag hat die 20-Jährige im Slalom (16 Uhr im Livestream bei sportschau.de und in der Mediathek) die nächste Chance auf eine gute Platzierung. Während eine Topplatzierung für die junge Aicher eine Überraschung wäre, rechnet sich Deutschlands beste Technikerin, Lena Dürr, einiges aus. Nach ihrem traumhaften Saisonauftakt mit zwei Podestplätzen will die 32-Jährige vom SV Germering auch in Killington aufs Podest wedeln. Neben Dürr und Aicher starten auch Andrea Filser, Jessica Hilzinger und Elina Lipp.