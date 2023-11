Slalom-Weltcup in Levi Sonntag Vlhova in Levi klar vorn - Dürr lauert Stand: 12.11.2023 11:24 Uhr

Die ersten Weltcup-Slaloms der Saison nutzt Petra Vlhová zu einer ersten großen Machtdemonstration. Die Olympiasiegerin führt nach dem ersten Lauf in Levi deutlich - Lena Dürr lauert auf Platz vier.

Nach Platz zwei im ersten Slalom am Samstag hat Lena Dürr auch im zweiten Rennen im finnischen Levi gute Chancen auf einen Podestplatz. Nach dem ersten Durchgang liegt die 32-Jährige aus Germering bei München auf Rang vier. Allerdings beträgt der Rückstand auf die momentan vor ihr auf Rang zwei und drei liegenden Mikaela Shiffrin (USA) und Sara Hector (Schweden) nur 0,18 bzw. 0,10 Sekunden.

Petra Vlhová fährt erneut allen davon

Alles noch drin also für die Deutsche. Lediglich der Tagessieg scheint schon nach dem ersten Durchgang so gut wie vergeben: Slalom-Olympiasiegerin Petra Vlhová, die bereits am Samstag in einer eigenen Liga fuhr, legte erneut einen fulminanten ersten Lauf hin und liegt mit 0,76 Sekunden Vorsprung vor Shiffrin klar in Führung.

Die Slowakin kam bei zweistelligen Minustemperaturen mit dem trockenen Schnee und dem drehenden Kurs am besten zurecht, fuhr sich bereits im oberen Flachstück einen Vorsprung heraus, den sie im Steilhang noch ausbaute. Lena Dürr wirkte im Vergleich zum Samstag einen Tick verhaltener und hatte im Flachstück einen kleinen Ausheber drin Trotzdem ist sie nah dran an den Podestplätzen und dürfte im zweiten Lauf angreifen.

Dürr: "Fehler war unnötig"

"Der Fehler war unnötig" , sagte sie im BR Fernsehen. "Man muss vom ersten Tor an parat sein, und da bleibe ich nicht kompakt genug. Unten war es dafür ganz in Ordnung. " Ein Lob hatte sie für Vlhová parat: "Petra war wieder stark, da passt einfach jeder Schwung, Sie hält ihn eng und kurz, und das ist hier entscheidend."

Neben Lena Dürr qualifizierte sich, wie schon am Vortag, nur Emma Aicher (SC Mahlstetten/+ 2,46 Sekunden) für den Finaldurchgang. Jessica Hilzinger (SC Oberstdorf/+ 3,42), die von einer Verletzung kommt und im ersten Rennen noch ausgeschieden war, kam zwar diesmal ins Ziel. Die Zeit reichte aber nicht für die Top 30. "Mir fehlen einige Slalomtrainings, da gilt es, einiges aufzuholen. Trotzdem hatte ich mir mehr erwartet" , so Hilzinger im BR Fernsehen.

Auch Andrea Filser (SV Wildsteig/+ 3,33) und Eline Lipp (+ 4,65) verpassten den zweiten Lauf.