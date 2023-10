Saisonauftakt in Sölden Gut-Behrami siegt knapp vor Brignone Stand: 28.10.2023 14:23 Uhr

Spannung zum Saisonauftakt: Die Schweizerin Lara Gut-Behrami setzt sich beim Riesenslalom der Frauen in Sölden knapp gegen die Italienerin Federica Brignone durch.

Die Schweizer Skirennfahrerin Behrami setzte sich nach am Samstag (28.10.2023) einem starken zweiten Lauf mit der Winzigkeit von 0,02 Sekunden Vorsprung vor der Italienerin Federica Brignone durch.

Dritte wurde die Slowakin Petra Vlhova (+0,14 Sekunden). Die favorisierte US-Amerikanerin und Weltcup-Rekordsiegerin Mikaela Shiffrin (+1,40 Sekunden) musste sich mit Platz sechs begnügen.

Die einzige deutsche Starterin, Emma Aicher, schaffte es vor mehr als 15 000 Zuschauern und bei perfekten äußeren Bedingungen als 41. nicht in den zweiten Durchgang. "Es hat okay angefangen. Nach einem Fehler auf dem Steilhang habe ich dann nicht mehr richtig in den Rhythmus gefunden", sagte die 19-Jährige.

Fluor-Werte erhöht - Mowinckel disqualifiziert

Der Norwegerin Ragnhild Mowinckel wurde das neue Fluor-Verbot des Weltverbands Fis zum Verhängnis. Auf den Skiern der WM-Dritten wurde laut Renndirektor Peter Gerdol ein extrem erhöhter Wert gemessen. Sie wurde daraufhin disqualifiziert. Der Einsatz von Fluorwachs ist bei der Präparation der Skier ab dieser Saison nicht mehr erlaubt. An der Verlässlichkeit der Tests gab es zuletzt große Zweifel. Mowinckel hatte nach dem ersten Lauf Rang sechs belegt.

Start auch für die Männer, aber ohne Luitz und Schmid

Am Sonntag (10.00 und 13.00 Uhr) starten auch die Männer in Sölden mit einem Riesenslalom in die neue Saison. Anton Grammel, Fabian Gratz und Jonas Stockinger sind für den deutschen Skiverband dabei. Parallel-Weltmeister Alexander Schmid und Stefan Luitz fehlen verletzt.

Kritik am frühen Saisonstart in Sölden

Dass der alpine Ski-Weltcup auch in diesem Jahr schon Ende Oktober und ausgerechnet in Sölden beginnt, hatte im Vorfeld für Diskussionen gesorgt. Schon seit Jahren fordern Athletinnen und Athleten aus sportlichen Gründen und mit Blick auf den Klimawandel, den Saisonstart zu verschieben - ohne Erfolg.

Darüber hinaus haben die Organisatoren in Sölden in diesem Sommer die auch für den öffentlichen Skilauf genutzte Rennpiste mit Baggern bearbeitet und geglättet. Das sei nötig gewesen, behaupten die Söldener: "Instandhaltungsarbeiten".