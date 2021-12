Kira Weidle war beim Super-G am Samstag (11.12.) im Schweizer St. Moritz als einzige DSV-Athletin am Start. Der zweite mögliche Startplatz blieb unbesetzt, da sich bei Bundestrainer Jürgen Graller keine Athletin bei den Europacup-Super-G-Rennen für einen Einsatz empfehlen konnte.

Weidle fehlt im Super G noch das Selbstvertrauen

Die 25-Jährige hatte allerdings kein Losglück und ging erst mit Startnummer 31 auf die 2.196 Meter lange und mit 40 Toren gesetzte Wettkampfstrecke. Mit Platz 18 zeigte sie eine gute Leistung und nach Platz 25 in Lake Louise eine aufsteigende Form auch im Super G.