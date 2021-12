Sofia Goggia schafft dritten Streich von Lake Louise

Goggia krönt ihre Lake-Louise-Show mit einem genialen Schlusssprint

Am Sonntag startete sie aber erst einmal trotz ähnlicher Linie mit Rückstand in den oberen Zwischenzeiten auf die nach 13 Fahrerinnen führende Lara Gut-Behrami, die in der Vorsaison die kleine Kristallkugel im Super-G-Weltcup gewinnen konnte. Noch vor dem Zielhang hatte Goggia 25 Hundertstelsekunden Rückstand.

Doch dann packte die derzeit stärkste Abfahrerin der Welt auf der Strecke mit so vielen Rhythmuswechseln den Turbo aus: Elf Hundertstelsekunden Vorsprung hatte sie im Ziel auf die Schweizerin. Und 0,44 Sekunden auf die Dritte Mirjam Puchner (Österreich). "Von diesen drei Tagen gefällt mir der heutige am besten, ich bin unglaublich glücklich", sagte die Siegerin.

So als hätte sie dieses enge Rennen selbst auf der Strecke gespürt, fiel ihre Reaktion unten angekommen dieses Mal auch deutlich emotionaler als in den Vortagen aus: Mit lauten Jubelschreien feierte die Italienerin: "Siiiiiii!!!!!!", rief sie schließlich. Und verneigte sich zum Abschluss. Lake Louise schien ihr Spaß gemacht zu haben.

Weidle muss sich mit schwächerem Ergebnis begnügen

Ein wenig anders dürfte das deutsche Fazit nach den ersten Speed-Rennen aussehen: Lake Louise gilt eigentlich als eine der Lieblingsstrecken von Kira Weidle, doch ganz nach vorne konnte die stärkste DSV-Schnellfahrerin nicht hineinfahren.

Nach den Rängen zehn und sieben in der Abfahrt wollte sie am Sonntag im Super-G weiter aufsteigende Form zeigen: "Das Skifahren passt, die Technik passt", sagte sie am Samstag in der Sportschau, "Schritt für Schritt und Tag für Tag geht's näher ans Podium."

Doch dann konnte sie die Serie nicht weiterführen, sie belegte am Ende Rang 25. Die zweite deutsche Starterin Nadine Kapfer fiel aus und reist damit ohne Punkte zurück aus Nordamerika. Dem Alpindirektor des Deutschen Skiverbandes, Wolfgang Maier, ist trotzdem nicht bange: "Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen", sagte er schon vor dem Rennen über die Form von Kira Weidle zum SID. "Sie wird sich steigern." Gelegenheiten für Top-Platzierungen gibt es in dieser langen Olympia-Saison ja ohnehin noch genug.

