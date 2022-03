Dürr, am Vortag Dritte im Temawettbewerb, fuhr von Anfang aggressiv und legte in allen Streckenabschnitten eine Bestzeit hin. Am Ende hatte sie 0,37 Sekunden Vorsprung auf die Schweizerin Michelle Gisin. Dritte ist die Slowenin Ana Bucik (+0,40 Sek.).

"Jetzt geht es um den zweiten Lauf und ich werde alles reinlegen, dass es ein gutes Ende nimmt" , sagte Dürr im ZDF . Dürr lag in dieser Saison bereits zweimal nach einem Lauf in Führung - bei Olympia und in Are. Beide Male verfehlte die Bayerin am Ende das Podest.

Dürr winkt Platz drei in der Slalom-Wertung

Dürr wäre mit einem Sieg der dritte Rang in der Disziplinenwertung nicht mehr zu nehmen. Vor dem Rennen hatte die 30-Jährige nur 15 Punkte Rückstand auf Katharina Liensberger. Die Österreicherin liegt mit 1,94 Sekunden aber deutlich hinter Dürr. Der zweite Durchgang startet um 13.30 Uhr (Liveticker bei sportschau.de).

Schon vor dem Rennen stand Petra Vlhová als Siegerin der kleinen Kristallkugel fest. Die Slowakin hat nach dem ersten Durchgang als Vierte das Podest im Blick (+0,48 Sek.). Die Gesamtweltcup-Siegerin, Mikaela Shiffrin aus den USA, liegt einen Platz dahinter (+0,66 Sek.).