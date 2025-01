Ski alpin Slalom in Adelboden: Straßer liegt auf Rang zwei Stand: 11.01.2025 11:18 Uhr

Linus Straßer liegt nach dem ersten Durchgang beim Slalom in Adelboden auf dem starken zweiten Rang. Schneller war nur Manuel Feller.

Bei Nebel und leichtem Schneefall hat Linus Straßer am Chuenisbärgli in Adelboden alles richtig gemacht: Mit einem flüssigen, aber kontrollierten Lauf erarbeite sich das deutsche Slalom-Ass den starken zweiten Rang. Nur der Vorjahressieger und Slalom-Gesamtsieger Manuel Feller (54,93 Sekunden) aus Österreich war um 0,25 Sekunden schneller als Straßer.

Adelboden liegt Straßer

Damit beweist der 32-Jährige einmal mehr, dass ihm der Chuenisbärgli liegt. Bei den letzten vier Slaloms in Adelboden ist Linus Straßer drei Mal auf dem Podest gestanden (2021 wurde er Zweiter, 2022 und 2023 Dritter, vergangenes Jahr verpasste er das Podest knapp und landete auf Rang vier). "Ich wollte mich voll auf meine Ski konzentrieren, wollte die Ski gehen lassen - das ist mir gut geglückt" , sagte Straßer nach dem ersten Durchgang ins ZDF-Mikrofon.

Erster Schritt zum alten Linus

Der Münchner wartet nach einem verpatzten Start in den Winter noch auf den Durchbruch. Siebter in Levi, in Gurgl nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert, in Val d'Isere und in Alta Badia im zweiten Lauf ausgeschieden. Drei Nullnummern in Serie - das war dem Athleten vom TSV 1860 München zuletzt vor fünf Jahren passiert. Erst in Madonna di Campiglio näherte sich Straßer allmählich seiner Vorjahres-Form an.

Straßer, aber auch sein Vorjahres-Rivale Manuel Feller, profitierten von ihren frühen Startnummern. Bei den Athleten, die später ins Rennen starteten, brach die Piste zunehmend - die Rückstände auf Feller wurden immer größer. Nur Neu-Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen (+0,53 Sekunden) schaffte es mit der höheren Nummer 19 noch auf den hervorragenden fünften Platz. "Das war ein riesen Schritt nach vorne" , so Braathen nach dem ersten Durchgang.

Einige Top-Favoriten fielen aus

Andere der Top-Favoriten hatten große Schwierigkeiten mit der brüchigen Piste: Der Mann im roten Trikot, Loic Meillard, fädelte ein und wurde im Hexenkessel am Fuße des Chuenisbärgli vom heimischen Publikum mit einem Trost-Applaus empfangen. Mitfavorit Atle Lie McGrath rutschte weg und fiel aus. Und auch der Sensationssieger vom Nachtslalom in Madonna die Campiglio, der Bulgare Albert Popov, hatte zu kämpfen: Mit großen Patzern und 2,16 Sekunden Rückstand landete er auf dem 17. Rang.