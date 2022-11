Auch Parallel-Slalom in Lech/Zürs abgesagt Schneemangel wirbelt alpinen Terminplan durcheinander Stand: 06.11.2022 16:36 Uhr

Das milde Wetter reißt die nächste Lücke in den Weltcup-Kalender. Der Parallel-Slalom im österreichischen Lech/Zürs wurde wegen Scheemangels abgesagt.

Im alpinen Ski-Weltcup sind die nächsten Rennen wetterbedingt abgesagt worden. Die für den 12. und 13. November geplanten Parallel-Konkurrenzen in Lech/Zürs (Österreich) fallen wegen Schneemangels und ungünstiger Aussichten aus.

Wintereinbruch kommt zu spät

Wie der Weltverband FIS am Sonntag (06.11.2022) mitteilte, sei der Wintereinbruch in Vorarlberg zu spät gekommen. Bislang fand im Alpin-Weltcup lediglich der Riesenslalom der Männer in Sölden statt. Das Sölden-Rennen der Frauen sowie die Abfahrten am Matterhorn (29./30. Oktober bei den Männern und 5./6. November bei den Frauen) waren aufgrund der Wetterverhältnisse abgesagt worden.