Slalom-Weltcup in Are Mikaela Shiffrin lässt Riesenslalom-Finale aus Stand: 15.03.2024

Das Weltcup-Finale im Riesenslalom wird ohne Mikaela Shiffrin stattfinden. Die US-Amerikanerin verzichtet auf einen Start und wird nur den Slalom bestreiten.

Zwar mache sie im Riesenslalom Fortschritte, doch das Weltcup-Finale in Saalbach-Hinterglemm komme zu früh. Sie habe sich nicht ausreichend vorbereiten können. "Wir nehmen den Riesenslalom aus dem Programm. Ich werde mich auf den Slalom konzentrieren", kündigte die beste Skifahrerin aller Zeiten in einem Video-Statement an.

Shiffrin will "nochmal alles geben"

Sie freue sich, "zum letzten Mal in dieser Saison nochmal alles zu geben und dann in die Vorbereitung auf nächstes Jahr zu gehen", so Shiffrin weiter.

Im Slalom ist ihr der Gesamtsieg und damit die kleine Kristallkugel bereits sicher. Im Riesenslalom hätte die Viertplatzierte keine Chance auf Rang drei im Klassement gehabt. Auch der Gesamt-Weltcup geht nicht wie u.a. im letzten Jahr an die US-Amerikanerin. In dieser Wertung steht die Schweizerin Lara Gut-Berahmi vor dem Gewinn der großen Kugel.

Knieverletzung beendet Shiffrins Kugel-Chancen

Shiffrin laboriert immer noch an den Folgen ihrer in Cortina d'Ampezzo erlitten Knieverletzung. Beim Weltcup in den Dolomiten hatte sie sich eine Innenbanddehnung zugezogen und war sieben Wochen ausgefallen. Am vergangenen Wochenende gewann sie beim Comeback direkt den Slalom in Are. Doch ihre Auszeit war am Ende zu lang, um den fünften Gesamtweltcup-Sieg in ihrer Karriere doch noch zu verwirklichen.