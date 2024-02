Ski Alpin Gesamt-Weltcup: Läuft die Zeit gegen Shiffrin? Stand: 23.02.2024 16:14 Uhr

Lara Gut-Behrami hat in dieser Saison die Chance zum zweiten Mal in ihrer Karriere den Gesamt-Weltcup zu gewinnen. 2016 holte sich die Schweizerin schon einmal die große Kristallkugel der Saisonbesten. Salz in die Suppe streuen könnte ihr allerdings noch ein zeitnahes Comeback der aktuell verletzten Ausnahmefahrerin Mikaela Shiffrin, die bereits fünf der begehrten Trophäen ihr eigen nennt, und das Wetter.

Reicht Gut-Behramis Vorsprung auf Shiffrin? Mit 1414 Punkten auf dem Konto hat die Schweizerin bei noch zehn ausstehenden Rennen 205 Punkte Abstand auf die US-Amerikanerin. Die Drittplatzierte Federica Brignone liegt 286 Punkte zurück.

Doch noch ist nichts entschieden. Denn Allrounderin Shiffrin, die in der ersten von zwei Abfahrten im italienischen Cortina d'Ampezzo heftig gestürzt war und ihr lädiertes Knie auskuriert, arbeitet akribisch an einer baldigen Rückkehr. In den sozialen Medien ist sie gut gelaunt bei Gleichgewichtsübungen im Trainingsoutfit und Skischuhen zu sehen. Über einen Zeitpunkt für den nächsten Start hält sich die 28-Jährige allerdings noch bedeckt.

Wann kommt Shiffrin zurück?

Bei den beiden Super-G-Rennen am Wochenende auf der "La VolatA" in Val di Fassa ist Shiffrin sicher nicht am Start und Gut-Behrami hat die Chance ihren Vorsprung weiter auszubauen. Doch die Wetterbedingungen könnten der 32-Jährigen einen Strich durch die Rechnung machen. Es schneit heftig und noch steht eine Absage nicht zur Debatte.

Ein Ausfall der Wettbewerbe würde Shiffrin allerdings in die Karten spielen. Ein Comeback Anfang März beim Speedwochenende mit Abfahrt und Super G im norwegischen Kvitfjell scheint nicht gänzlich ausgeschlossen. Im schwedischen Are könnte sie allerdings eine Woche später in den technischen Disziplinen Riesenslalom und Slalom mit weniger Tempo wieder ins Renngeschehen einsteigen.

Bleibt allerdings die Frage, mit wieviel Risiko Shiffrin die Rennen nach ihrem Sturz überhaupt angehen würde um den Gesamt-Weltcup noch zu gewinnen? Mitte März steigt das Weltcupfinale in Saalbach Hinterglemm. Spätestens dann wird klar sein, wer die Kugel dieses Mal mit nach Hause nimmt.