Ski alpin Abfahrt der Frauen in Crans Montana wegen Nebels verschoben Stand: 25.02.2023 13:36 Uhr

Die Weltcup-Abfahrt der Frauen in Crans Montana musste wegen Nebels abgesagt und auf Sonntag verschoben werden.

Wegen zu dichten Nebels auf der Strecke konnte die Abfahrt am Samstag (25.02.2023) nicht ausgetragen werden. Für die Alpinen um Deutschlands Kira Weidle wäre es das erste Rennen nach der Alpinen Ski-WM in Frankreich gewesen.

Kein Super-G, dafür die Abfahrt

Die Abfahrt soll am Sonntag (11 Uhr) nachgeholt werden und den eigentlich geplanten Super-G ersetzen. Bei der ersten Station nach den Titelkämpfen in Frankreich strebt Weidle die Top-Platzierung an, die sie bei der WM in Meribel verpasst hatte. Dort beendete die 27-Jährige das Rennen in der Königsdisziplin auf Platz acht.

Der Start der Abfahrt war am Samstag zunächst um zwei Stunden auf 13 Uhr verschoben worden. Als sich der Nebel dann allmählich auflöste, war die Piste zu weich und ließ keinen regulären Wettkampf mehr zu. "Gefährliche Bedingungen", schrieb der Weltverband FIS.