Weltcupfinale in Saalbach Odermatt einen Lauf vor perfekter Riesenslalom-Saison Stand: 16.03.2024 09:42 Uhr

Die Saison scheint zu enden, wie sie die ganze Zeit lief: Marco Odermatt führt im letzten Riesenslalom des Winters in Saalbach nach dem ersten Durchgang. Der Schweizer steht am Samstag (16.03.2024) beim Weltcupfinale vor seinem zehnten Sieg im zehnten Rennen in dieser Disziplin.

Bei einem Vorsprung von 0,4 Sekunden hat nur noch Loic Meillard einigermaßen realistische Chancen, die perfekte Riesenslalom-Saison des 26-Jährigen zu verhindern. Hinter dem Schweizer Duo rangieren Alexander Steen Olsen (Dritter) und die weitere Konkurrenz schon mit über 1,3 Sekunden hinter Odermatt, der neben der Kristallkugel auch schon den Sieg im Gesamtweltcup längst sicher hat.

Der Ausnahmefahrer steht damit davor, erst als zweiter Skifahrer im Riesenslalom alle Saisonrennen zu gewinnen. Einzig Ingemar Stenmark war es in der Saison 1978/79 gelungen, alle zehn Weltcups in dieser Disziplin in einer Saison zu gewinnen. Odermatt jagt aber nicht nur den Rekord, sondern auch einen, den er erst zu Beginn des nächsten Winters einstellen kann, nachdem vergangene Woche das Rennen in Kransjka Gora abgesagt werden musste.

Das Odermatt-Lager freute sich zwar, da die Gelegenheit für eine Pause vor dem Weltcupfinale entstand, aber: " Anderseits kann Marco nach der Kranjska-Gora-Absage den Riesenslalom-Weltrekord von 14 Siegen in Folge in diesem Winter nicht mehr egalisieren. Und weil es ja keine Garantie gibt, dass er seine überragende Form bis zum nächsten Winter konservieren kann, ist das auch ein bisschen ärgerlich ", sagte sein Trainer Helmut Krug.

Schmid mit großem Rückstand

Mit Alexander Schmid hatte sich auch ein DSV-Athlet für das letzte Riesenslalom-Rennen der Saison qualifiziert - der erste Durchgang lief für ihn aber nicht optimal. Der Weltmeister im Parallel-Slalom von vor etwa einem Jahr patzte gleich im ersten Drittel des Rennens und baute sich so bis ins Ziel einen großen Rückstand auf. Mit 2,69 Sekunden hinter Odermatt belegt Schmid zur Halbzeit immerhin aber noch den 14. Platz bei 25 gestarteten Fahrern.