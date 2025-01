Riesenslalom am Kronplatz Robinson feiert nach toller Aufholjagd Stand: 21.01.2025 14:32 Uhr

Alice Robinson hat überraschend den Riesenslalom am Kronplatz gewonnen. Die Neuseeländerin siegte vor Lara Gut-Behrami aus der Schweiz und der US-Amerikanerin Paula Moltzan. Lena Dürr sammelte als einzige Deutsche Weltcup-Punkte.

Der Riesenslalom am Kronplatz hielt am Dienstag (21.01.2025) einige Aufholjagden bereit. Die Siegerin Alice Robinson fuhr von Platz fünf nach dem ersten Lauf noch ganz nach Vorne. Die Drittplatzierte US-Amerikanerin Paula Moltzan machte ganze sieben Plätze gut. Die nach dem ersten Durchgang führende Italienerin Federica Brignone schied beim Heimspiel aus.

Robinsons Zauberlauf

Vor dem zweiten Lauf waren die ersten acht Fahrerinnen alle im Abstand von einer Sekunde. Das nutzte die Neuseeländerin Alice Robinson. Nach dem ersten Durchgang hatte sie noch eine halbe Sekunde Rückstand. Im zweiten Lauf zeigte sie ihre ganze Klasse und führte zwischenzeitlich mit fast einer Sekunde Vorsprung. Am Ende verdrängt sie keine mehr vom Hot Seat. Für die 23-Jährige war es der vierte Weltcup-Sieg und der erste seit fast vier Jahren.

Hector stürzt - Brignone scheitert auch

Sara Hector, nach dem ersten Lauf noch Dritte hinter Gut-Behrami und Brignone, riskierte zu viel. Die Schwedin leistete sich schon im oberen Teil der Piste einen schweren Fehler, verlor viel Zeit und verpasste letztlich das Tor. Nach der ersten Zwischenzeit war Hectors Rennen beendet. Sie stürzte sogar noch, verließ die Strecke aber unverletzt.

Auch Federica Brignone kam nicht im Ziel an. Die Italienerin, die am Wochenende in Cortina d'Ampezzo den Super G gewonnen hatte, führte nach dem ersten Durchgang. Brignone zeigte aber wie Hector Nerven und schied nach der zweiten Zwischenzeit aus.

Dürr macht acht Plätze gut

Lena Dürr eröffnete den zweiten Durchgang und zeigte eine engagierte Fahrt. Das machte sie daran bemerkbar, dass sie lange nicht vom Leadersseat verdrängt wurde. Am Ende machte sie sechs Plätze gut und wurde 22. (+3,48 Sekunden).

" Es hat unglaublich Spaß gemacht mit Nummer eins bei dieser Piste und dieser Kulisse zu fahren ", strahlte Dürr im BR-Interview. " Ich habe es sehr genossen und bin auch zufrieden mit meiner Fahrt. Das war nochmal eine Schippe mehr als im ersten Durchgang. Das lässt sich darauf aufbauen. "

Übrige DSV-Fahrerinnen verpassen zweiten Durchgang

Emma Aicher beendete den ersten Lauf zwar, verpasste als 32. aber dennoch den zweiten Durchgang. Auch Fabiana Dorigo und Jana Fritz schieden aus. Aus DSV-Sicht also eine durchwachsene Generalprobe für die alpine Ski-WM, die in zwei Wochen in Saalbach-Hinterglemm beginnt.

Die Österreicherin Julia Scheib schied bei zwischenzeitlicher Laufbestzeit im Durchgang eins am drittletzten Tor aus. Auch Sofia Goggia erreichte nicht das Ziel. Ihre Landsfrau Marta Bassino verzichtete krankheitsbedingt auf einen Start.